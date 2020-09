Gertakan Dan Intimidasi AS Terhadap Iran Berubah Menjadi Isolasi Washington

IslamTimes- Rouhani memperingatkan pada pertemuan kabinet pada Minggu malam bahwa jika Amerika Serikat ingin menggertak dan melakukan apa pun dalam praktik dengan mengatakan saya dapat menerapkan kembali resolusi dan tidak ada yang menerimanya, itu pasti akan menghadapi tanggapan yang tegas dari Iran, dan itu benar. cukup jelas bahwa Iran belum menyerah pada intimidasi AS pada titik mana pun, dan pada titik ini akan melawan intimidasi AS.

Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan bahwa tekanan maksimum AS terhadap bangsa Iran di bidang politik dan hukum tidak hanya gagal tetapi juga berubah menjadi isolasi maksimum Amerika Serikat.Rouhani memperingatkan pada pertemuan kabinet pada Minggu malam bahwa jika Amerika Serikat ingin menggertak dan melakukan apa pun dalam praktik dengan mengatakan saya dapat menerapkan kembali resolusi dan tidak ada yang menerimanya, itu pasti akan menghadapi tanggapan yang tegas dari Iran, dan itu benar. cukup jelas bahwa Iran belum menyerah pada intimidasi AS pada titik mana pun, dan pada titik ini akan melawan intimidasi AS.Presiden menyatakan, "Ketika Amerika Serikat membuat permintaan yang ilegal dan tidak benar dan itu ditentang oleh mayoritas anggota Dewan Keamanan dan ditolak, mulai sekarang, apa yang dibicarakan Amerika Serikat tidak berarti apa-apa selain pemberontakan, dan tidak ada yang akan menerimanya, dan konsekuensi dari kata-kata dan posisi seperti itu akan kembali ke Amerika Serikat sendiri. "Meninjau upaya politik dan hukum AS terhadap Republik Islam Iran, Presiden mengatakan, “Faktanya, hari ini dapat dikatakan bahwa tekanan maksimal AS terhadap bangsa Iran di bidang politik dan hukum tidak hanya gagal tetapi juga berubah menjadi isolasi maksimum Amerika Serikat. "(IT/TGM)