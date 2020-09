Kedutaan Besar AS Manama Berikan Peringatan Keamanan untuk Warga Amerika di Bahrain setelah Kesepakatan dengan Israel

Kesepakatan AS, Zionis Israel dan Arab Teluk.jpg

IslamTimes - Bahrain bergabung dengan Uni Emirat Arab dalam menandatangani kesepakatan damai dengan Zionis Israel yang ditengahi oleh AS, menjadi salah satu dari dua negara Teluk pertama yang menjalin hubungan formal dengan negara Yahudi tersebut. Sebelum perjanjian yang dimediasi AS, Zionis Israel menikmati hubungan diplomatik hanya dengan Yordania dan Mesir di antara negara-negara Timur Tengah.

Kedutaan Amerika Serikat di ibu kota Bahrain, Manama, mengeluarkan peringatan keamanan pada hari Senin (21/9), mengingatkan warga AS di kerajaan "perlunya kehati-hatian dan kesadaran akan keamanan pribadi"."Kedutaan mendorong semua warga AS untuk meninjau kembali rencana keamanan pribadi mereka, tetap waspada terhadap lingkungan mereka, termasuk acara-acara lokal, dan menjaga kewaspadaan tingkat tinggi", kata kedutaan.Dalam pedoman untuk orang Amerika di Bahrain, kedutaan merekomendasikan agar mereka "tetap rendah hati, tetap waspada di lokasi yang sering dikunjungi turis / orang Barat" dan "menghindari keramaian dan demonstrasi".Peringatan keamanan datang beberapa hari setelah Bahrain melihat protes atas keputusan kerajaan untuk bergabung dengan Uni Emirat Arab dalam kesepakatan damai dengan Zionis Israel, yang dimediasi oleh AS. Demonstrasi menentang normalisasi hubungan pemerintah dengan Tel Aviv telah berlangsung di Manama dan kota-kota lain di Bahrain selama lebih dari seminggu.Kesepakatan itu, yang dijuluki Abraham Accords, membayangkan UEA dan Bahrain membangun hubungan diplomatik dan meningkatkan hubungan di daerah lain dengan Zionis Israel sebagai imbalan untuk Tel Aviv berjanji untuk mundur pada niatnya untuk memperpanjang kedaulatan atas bagian Tepi Barat.Ketiga negara sepakat untuk bekerja sama di bidang perdagangan, inovasi, pariwisata dan budaya, energi, lingkungan, sains, dan cabang lainnya.Kesepakatan itu ditandatangani di Gedung Putih pada hari Selasa antara Presiden AS Donald Trump, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dan menteri luar negeri UEA dan Bahrain - Abdullah bin Zayed Al Nahyan dan Khalid bin Ahmed Al Khalifa.Langkah kedua negara Teluk untuk menormalisasi hubungan dengan Zionis Israel telah menimbulkan reaksi beragam, dengan beberapa pemain internasional, termasuk Mesir dan UE, memenuhi kesepakatan sebagai langkah menuju stabilitas di Timur Tengah, dan lainnya, seperti Palestina, Iran dan Turki, mengecamnya sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina.Bahrain dan UEA bergabung dengan Yordania dan Mesir dalam daftar negara Timur Tengah yang telah menjalin hubungan formal dengan Zionis Israel. Yordania menandatangani perjanjian damai dengan negara Yahudi itu pada 1994, dan Mesir menjalin hubungan diplomatik penuh dengan negara itu pada 1980.[IT/r]