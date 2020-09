Drone Iran Terbang Dekat Kapal Induk Angkatan Laut AS Nimitz di Teluk Persia

IRGC aerial surveillance images of the US aircraft carrier USS Nimitz in PersianGulf.jpg

IslamTimes - Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran telah merilis beberapa foto close-up kapal induk Angkatan Laut AS USS Nimitz dan kapal dari kelompok penyerang, yang memasuki Teluk Persia minggu lalu.

Menurut Kantor Berita Tasnim Iran, yang menerbitkan foto-foto IRGC pada hari Rabu (23/9), penerbangan itu terjadi sebelum Nimitz transit di Selat Hormuz. Menurut Angkatan Laut AS, kapal perang seberat 100.000 ton itu, bersama dengan dua kapal penjelajah berpeluru kendali dan sebuah kapal perusak berpeluru kendali, melewati jalur air dan memasuki Teluk Persia pada 18 September.Foto-foto tersebut menunjukkan gambar dek penerbangan Nimitz yang diperbesar, yang penuh dengan F / A-18 Hornets, serta setidaknya satu pesawat peringatan dini udara E-2 Hawkeye dan satu helikopter SH-60 Seahawk, yang dapat digunakan, mulai dari perburuan kapal selam hingga operasi pencarian dan penyelamatan. USS Nimitz adalah kapal induk tertua Angkatan Laut yang masih beroperasi, mulai bertugas pada tahun 1975 sebagai yang pertama dari kapal kelas Nimitz.Menurut Tasnim, Komandan Angkatan Laut IRGC Laksamana Ali Reza Tangsiri mengatakan pasukan tersebut mendeteksi kelompok penyerang Nimitz menggunakan drone Mohajer-6 yang diproduksi di dalam negeri. Dia membuat pernyataan pada sebuah upacara pelantikan 188 pesawat udara nir awak kecil, baru, sayap tetap ke dalam layanan IRGC.Ketika Military Times menanyakan Angkatan Laut tentang kejadian itu, Cmdr. Rebecca Rebarich, juru bicara Komando Pusat Angkatan Laut AS, mengatakan kepada publikasi, "Tidak ada interaksi yang tidak aman atau tidak profesional dengan Iran sejak 15 April".Pada hari itu, hampir selusin speedboat IRGC berputar-putar di sekitar beberapa kapal perang AS di ujung utara Teluk Persia, dengan video dan foto insiden yang diterbitkan oleh IRGC sesudahnya.Presiden AS Donald Trump kemudian memerintahkan kapal perang AS untuk "menembak jatuh dan menghancurkan setiap dan semua kapal perang Iran jika mereka mengganggu kapal kami di laut."Tehran berusaha keras untuk membuat kapal perang AS merasa tidak diterima di Teluk Persia, termasuk tidak hanya gangguan speedboat, tetapi juga drone terbang seperti yang diterbitkan pada hari Rabu.Pada Januari 2016, Agustus 2017 dan April 2019, drone Iran terlihat terbang dekat dengan kapal induk AS atau merekam rekaman mereka melakukannya dan kemudian dipublikasikan. IRGC bahkan telah melangkah lebih jauh dengan membangun mockup USS Nimitz, yang digunakan secara berkala untuk latihan target.[IT/r]