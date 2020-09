Lindsey Graham Dilaporkan Larang Trump Membunuh Soleimani: 'Ini Akan Hampir Menjadi Perang Total'

Lindsey Graham -South Carolina Republican Senator.jpg

IslamTimes - Graham, senator Carolina Selatan yang dengan antusias mendukung setiap perang yang telah dimulai Amerika Serikat sejak 2003, dilaporkan bertukar peran dengan presiden, yang telah menunjukkan kecenderungan untuk menahan diri dari melibatkan Washington dalam masalah baru, ketika datang ke komandan Pasukan Quds Iran.

Senator Lindsey Graham dengan putus asa mendesak Presiden Trump untuk tidak membunuh Jenderal Korps Pengawal Revolusi Islam Qasem Soleimani hanya beberapa hari sebelum pembunuhan dengan pesawat nir awak 3 Januari 2020 di bandara internasional Baghdad, jurnalis investigasi Bob Woodward menyarankan dalam buku barunya 'Rage', yang mengenai rak minggu lalu.Diberitahu oleh Trump bahwa dia berpikir untuk "menyerang Soleimani" selama permainan golf yang santai di Trump International Golf Club di West Palm Beach, Florida pada tanggal 30 Desember 2019, Graham dilaporkan bereaksi dengan terkejut, berseru "Oh, nak, itu langkah raksasa! ""Jika mereka membalas dengan cara tertentu, yang akan mereka lakukan, Anda harus bersedia mengambil alih kilang minyak," lanjut senator itu, menambahkan bahwa jika AS melakukannya, "ini akan menjadi perang total!"“Bunuh dia, permainan baru. Anda beralih dari bermain blackjack $ 10 menjadi blackjack $ 10.000-a-hand," kata Graham menambahkan, memperingatkan Trump bahwa dengan pemilihan yang akan datang, dia perlu "memikirkan tentang bagaimana Anda menanggapi dan bagaimana Anda mengharapkan Iran untuk merespons."Diberitahu oleh Trump bahwa Soleimani "pantas" untuk dibunuh dan bahwa intelijen AS telah memberi Gedung Putih "semua penyadapan yang menunjukkan" bahwa komandan Pasukan Quds sedang merencanakan serangan terhadap pasukan AS di Irak, Graham dilaporkan menjawab bahwa komandan Iran itu "selalu telah melakukan itu," dan bahwa "inilah yang dia lakukan. "Washington membenarkan pembunuhan 3 Januari terhadap Soleimani sebagian pada serangan roket 27 Desember 2019 di Pangkalan Udara K-1 di Kirkuk, Irak utara, yang menewaskan seorang kontraktor AS dan melukai empat prajurit AS dan dua petugas keamanan Irak. Pasukan AS menyalahkan serangan itu pada milisi pro-Iran. Namun, pada bulan Februari, sumber militer dan intelijen Irak mengatakan bahwa sisa-sisa Daesh (ISIS), bukan Iran, kemungkinan bertanggung jawab atas serangan K-1.[IT/r]