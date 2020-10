Sanksi AS Tidak Mempengaruhi Saluran Keuangan Iran-Swiss

IslamTimes- Sharif Nezam Mafi membuat beberapa pernyataan sebagai reaksi terhadap langkah pemerintahan Trump baru-baru ini karena memberlakukan sanksi baru pada 18 bank Iran, untuk memperluas tekanan ekonominya terhadap Teheran menjelang pemilihan AS bulan depan.

Chaiman Kamar Dagang Iran-Swiss mencatat, "Sanksi baru AS terhadap 18 bank Iran tidak akan mempengaruhi saluran keuangan Iran-Swiss dalam hal impor sereal dan obat-obatan."Sharif Nezam Mafi membuat beberapa pernyataan sebagai reaksi terhadap langkah pemerintahan Trump baru-baru ini karena memberlakukan sanksi baru pada 18 bank Iran, untuk memperluas tekanan ekonominya terhadap Teheran menjelang pemilihan AS bulan depan.Menekankan bahwa sanksi sekunder AS tidak akan mempengaruhi saluran keuangan Iran-Swiss, ungkapnya: "Dalam hal ini, perjanjian dibuat sedemikian rupa sehingga sanksi AS lama dan sekunder tidak dapat memengaruhinya; oleh karena itu, para pedagang Iran dapat menggunakan saluran keuangan ini. untuk mengimpor barang-barang dasar seperti obat-obatan dan biji-bijian tanpa menghadapi masalah. ”Sejauh ini, sanksi baru secara teoritis tidak mempengaruhi saluran keuangan Iran dan Swiss, katanya dan berharap tidak akan ada masalah dalam proses mendapatkan manfaat dari saluran kemanusiaan ini.Di tempat lain dalam sambutannya, dia merujuk pada pemilihan AS pada bulan November, menambahkan, "Mereka yang kemungkinan akan kalah dalam pemilihan mendatang menggunakan masalah anti-Iran dan sanksi sebagai taktik propaganda untuk memenangkan pemilihan."(IT/TGM)