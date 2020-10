Dampak COVID-19: Bill Gates Mengklaim 'Kejatuhan Akan Lebih Buruk Dari Musim Panas' untuk AS

Bill Gates, Microsoft co-founder.jpg

IslamTimes - Co-founder Microsoft Bill Gates telah memperkirakan bahwa "penurunan akan lebih buruk daripada musim panas" di AS dalam hal dampak dari pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung.

Awal bulan ini, Bill Gates menyarankan bahwa negara-negara kaya akan kembali ke kehidupan normal pada akhir 2021, jika vaksin yang saat ini sedang dikembangkan oleh negara-negara barat berfungsi dan digunakan tepat waktu.Dalam sebuah wawancara dengan Politico awal pekan ini, miliarder itu mengatakan bahwa "semua angka terus meningkat, dan itu selalu merupakan kesempatan yang sangat bagus bahwa ketika orang masuk ke dalam ruangan dan itu lebih dingin, kita akan melihat lebih banyak transmisi".Dia bersikeras bahwa sampai Amerika mulai aktif mendistribusikan antibodi dan vaksin virus corona, "yang kita miliki hanyalah perilaku kita", sebuah rujukan yang jelas untuk memakai penutup wajah dan menjaga jarak sosial."Sayangnya, kita mendapat banyak kelelahan dan banyak pesan buruk tentang hal-hal ini. Kepatuhan terhadap masker AS sebenarnya sangat buruk", pendiri Bill & Melinda Gates Foundation menggarisbawahi.Perkiraan saat ini pendiri Microsoft datang sekitar seminggu setelah dia mengatakan kepada NBC News bahwa AS akan melihat "banyak tambahan" kematian terkait virus corona jika negara tidak "bertindak bersama" di tengah pandemi yang sedang berlangsung.Gates mengecam tanggapan COVID-19 pemerintahan Trump sebagai program "terburuk" di dunia, karena waktu tunggu yang lama untuk hasil pengujian dan "dalam hal siapa yang mendapat akses ke sana".Pada awal April, Gates memperingatkan bahwa AS akan memasuki "skenario mimpi buruk" dalam pandemi COVID-19 jika pemerintah dan warganya tidak mematuhi pedoman jarak sosial dan isolasi diri.Pada saat itu, penghitungan infeksi umum AS adalah sekitar 336.000 kasus, sementara jumlah kematian sedikit di atas 9.600, jauh dari bagaimana situasi virus corona berkembang saat ini.Hingga Kamis (15/10), AS telah mendaftarkan lebih dari 7,9 juta kasus infeksi COVID-19, bersama dengan setidaknya 217.717 kematian, menurut data terbaru yang dikumpulkan oleh Universitas Johns Hopkins.[IT/r]