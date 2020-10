Rusia Akan Melanjutkan Kerjasama Teknis-Militer Dengan Iran

IslamTimes- Dia mengecam kebijakan AS dan menambahkan, "Amerika Serikat mengancam akan menghukum negara-negara yang melanggar sanksi sepihak terhadap Iran."

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa Federasi Rusia akan melanjutkan kerja sama teknis-militer dengan Republik Islam Iran meskipun ada ancaman AS.Berbicara dalam konferensi pers mingguannya pada hari Kamis, yang diadakan di tempat Kementerian Luar Negeri Rusia melalui konferensi video karena penyebaran pandemi global virus corona, Maria Zakharova menunjuk pada kelanjutan langkah anti-Iran AS dan menegaskan kembali bahwa Rusia akan melanjutkan teknis -Kerja sama militer dengan Republik Islam Iran meskipun ada ancaman AS dan penyebaran pandemi global virus corona, COVID-19.Dia mengecam kebijakan AS dan menambahkan, "Amerika Serikat mengancam akan menghukum negara-negara yang melanggar sanksi sepihak terhadap Iran."Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo telah menyatakan bahwa tujuan tindakan AS adalah untuk mencegah negara-negara bekerja sama dengan Republik Islam Iran, Zakharova menegaskan.Presiden Iran dan Rusia mengadakan percakapan telepon satu sama lain empat kali dalam tahun ini, katanya, menambahkan, "Selain itu, menteri luar negeri Iran dan Rusia juga bertemu dan mengadakan pembicaraan satu sama lain tiga kali di Moskow."Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia menunjukkan bahwa Moskow dan Teheran bekerja sama satu sama lain di arena internasional seperti Pembicaraan Damai Astana untuk menyelesaikan perselisihan dan masalah Suriah.Atas inisiatif yang diambil oleh Republik Islam Iran, pertemuan webinar tentang Suriah diadakan pada 1 Juli dengan partisipasi para pemimpin Iran, Rusia dan Turki, tambahnya.Zakhorava mencontohkan, "Pada akhir dari situasi virus korona saat ini, diharapkan KTT akan diadakan di Teheran di hadapan para kepala negara sebagai penjamin perdamaian di Suriah termasuk Iran, Rusia dan Turki."Di bagian lain dalam sambutannya, dia menunjuk pada penyebaran pandemi global virus corona dan menambahkan, “Masalah menangani COVID-19 telah menjadi perhatian utama pejabat senior Iran dan Rusia dan kedua belah pihak memperhatikan prospek tersebut. kerja sama di bidang vaksin virus corona buatan Rusia. "Kedua negara Iran dan Rusia akan terus menjalin kemitraan yang saling menguntungkan dan menggunakan kapasitas tinggi yang ada, katanya, menambahkan, “Dalam situasi saat ini negara-negara dunia bergulat dengan pandemi virus corona dan penyebaran virus mematikan ini telah menimbulkan kerusakan parah pada ekonomi negara, kami menyaksikan tren hubungan perdagangan yang tumbuh dan positif antara Iran dan Rusia. "(IT/TGM)