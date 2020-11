Pembicara Parlemen: Rakyat Iran Hanya Peduli Dengan Tindakan Praktis AS, Bukan Propaganda

IslamTimes- Presiden AS yang baru harus tahu bahwa rakyat Iran telah menemukan jalan mereka, kata Qalibaf, menambahkan, “Mereka bertekad untuk meningkatkan komponen kekuatan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan negara ... dan membuat tekanan efektif apa pun terhadap Iran menjadi tidak mungkin dan mahal. ”

Ketua parlemen Iran mengatakan langkah-langkah praktis yang diambil oleh pemerintahan AS yang baru sehubungan dengan Republik Islam, termasuk penghapusan sanksi sepihak, adalah satu-satunya hal yang penting bagi rakyat Iran, bukan janji lisan dan propaganda.“Memang benar bahwa proyeksi presiden terpilih AS Joe Biden berbeda dari Presiden yang sedang menjabat Donald Trump, tetapi penting untuk diketahui bahwa Biden tidak berbeda dari mantan presiden AS, Barack Obama yang merancang apa yang disebut Sanksi yang melumpuhkan terhadap Iran .... Biden adalah orang kedua di bawah pemerintahan Obama dan dalang di balik kebijakan luar negeri pemerintah itu, "kata Mohammad Baqer Qalibaf saat berpidato di sesi terbuka parlemen Iran pada hari Minggu.Juru bicara parlemen Iran menambahkan, “Catatan negatif dan sikap jelas yang diambil oleh Biden dan para penasihatnya, telah membuktikan kepada kami bahwa tanda tangannya tidak dapat menjamin apa pun. Bagi kami, hanya tindakan praktis yang dilakukan oleh administrasi Biden. Jika kami melihat penjualan minyak Iran kembali normal serta aktivitas perbankan negara dan perdagangan antara perusahaan Iran dan seluruh dunia, maka kami akan menunjukkan optimisme terhadapnya, meskipun kami tidak berharap tentang hal ini. "Presiden AS yang baru harus tahu bahwa rakyat Iran telah menemukan jalan mereka, kata Qalibaf, menambahkan, “Mereka bertekad untuk meningkatkan komponen kekuatan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan negara ... dan membuat tekanan efektif apa pun terhadap Iran menjadi tidak mungkin dan mahal. ”“Orang-orang Iran hanya memperhatikan keputusan praktis pemerintahan AS yang baru, bukan propaganda, dan hanya mengharapkan tindakan bukan kata-kata, yang menurutnya mereka akan memberikan jawaban atas dasar kepentingan nasional negara. ”Trump, seorang kritikus hawkish dari perjanjian nuklir 2015 antara Iran dan enam kekuatan dunia, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), secara sepihak menarik Washington dari perjanjian pada Mei 2018, dan melepaskan sanksi "terberat yang pernah ada" terhadap Republik Islam yang menentang kritik global.AS melancarkan apa yang disebut kampanye tekanan maksimum dan menargetkan negara Iran dengan langkah-langkah pembatasan yang kejam untuk membuatnya bertekuk lutut, tetapi ekonomi Iran terus bersenandung dan bangkit kembali.Menyusul keluarnya banyak kritik, Washington telah berusaha untuk mencegah penandatangan yang tersisa - Inggris, Prancis, China dan Rusia plus Jerman - untuk mematuhi komitmen mereka dan dengan demikian menghentikan perjanjian bersejarah, yang secara luas dipandang sebagai buah dari diplomasi internasional.Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan pada hari Kamis bahwa waktu untuk kebijakan Amerika Serikat dalam memberikan 'tekanan maksimum' pada negara lain, termasuk Republik Islam, telah berakhir dan kebijakan ini telah gagal membuahkan hasil.(IT/TGM)