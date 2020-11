Ahli: Efektivitas Sanksi AS terhadap Iran Mungkin Mereka Tetap Jaga Utuh dan Serangan Militer di Teluk

IslamTimes - Sanksi AS yang dijatuhkan pada Iran dimaksudkan untuk mengguncang ekonomi negara itu dan menerapkan tekanan maksimum pada Tehran, klaim seorang ahli Zionis Israel. Dan mengingat bahwa mereka telah efektif dalam mencapai tujuan itu, keraguan tinggi apakah mereka akan diangkat dengan mudah.

Meskipun hasil resmi pemilihan presiden AS belum diumumkan, Presiden Donald Trump telah memberikan lampu hijau untuk kelancaran transisi kekuasaan, yang menunjukkan bahwa hari-harinya di Oval Office sudah dihitung.Salah satu negara yang diperkirakan akan sangat terpengaruh oleh transisi itu adalah Iran, yang berharap pemerintahan baru di Washington akan lebih kooperatif dalam hal Republik Islam dan program nuklirnya.Setelah Presiden Trump menjabat pada tahun 2017, dia bergegas untuk meninggalkan Rencana Komprehensif Aksi Bersama, sebuah pakta penting dengan Iran yang menjamin Barat dapat terus mengintip program nuklir Teheran dengan imbalan pencabutan sanksi.Tak lama setelah langkah itu, dia juga menurunkan sejumlah sanksi berat terhadap Republik Islam yang ditujukan untuk melumpuhkan perekonomian negaranya.Sekarang, setelah Trump akan meninggalkan kantornya pada akhir Januari, kebijakan AS terhadap Iran mungkin akan berubah arah, membuka jalan bagi era baru dalam hubungan antara kedua negara.Tetapi para ahli Timur Tengah yang berbicara dengan Sputnik awal bulan ini meragukan perubahan seperti itu akan benar-benar terjadi, terutama mengingat bahwa itu adalah bagian tak terpisahkan dari kebijakan luar negeri AS untuk menekan Iran.Di Zionis Israel, Dr Ephraim Kam, mantan wakil direktur Institute for National Security Studies dan pakar strategi Iran di Timur Tengah, setuju dengan penilaian bahwa sanksi AS terhadap Republik Islam "efektif dalam melemahkan" pemerintah di Tehran. .Dan ini juga alasan mengapa mereka mungkin tetap utuh bahkan setelah pemerintahan Trump menyerahkan kunci kepada bos baru di Washington."Meskipun 'kebijakan tekanan maksimum' Amerika tidak berbicara tentang runtuhnya rezim, dia ingin menerapkan tekanan yang meningkat pada negara itu [untuk melemahkannya]. Pemerintah di Tehran peka terhadap apa yang terjadi di lapangan. Bagi mereka, kekhawatiran tidak hanya ekonomi mereka tetapi juga kerusuhan sipil yang mereka coba cegah ".Sejauh ini, Tehran telah berhasil menjaga ketidakpuasan publik pada titik terendah, sambil menekan mereka yang tidak setuju dengan pemerintah.Seperti kasus protes Berdarah November 2019 ketika demonstran di 200 kota di Iran turun ke jalan untuk mengungkapkan rasa frustrasi mereka atas keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar hingga 300 persen.Saat itu, Reuters, yang mengutip tiga pejabat Iran yang tidak disebutkan namanya, melaporkan bahwa jumlah korban tewas mencapai 1.500 orang tetapi pihak berwenang Iran mengklaim jumlahnya jauh lebih rendah, sekitar 250 orang.Meskipun situasi di lapangan sekarang tampak tenang dan prospek Biden menjabat memberikan secercah harapan bagi bursa efek Iran, keraguan tetap tinggi apakah ini akan cukup untuk menahan massa yang marah di dalam negeri, terutama karena ekonomi negara masih menderita beban sanksi yang berat.Pada 2019, Dana Moneter Internasional memperkirakan ekonomi Iran akan menyusut hingga 9,5 persen pada akhir tahun itu.Wabah pandemi virus korona hanya memperburuk situasi, yang mengarah pada kontraksi tambahan ekonomi Iran, yang menurut beberapa perkiraan akan menyusut hingga enam persen pada akhir 2020.Ekonomi yang tegang, bagaimanapun, tidak hanya berdampak pada warga negara dan kesejahteraan mereka, tetapi juga memengaruhi peluang Tehran untuk melanjutkan program nuklirnya - juga lumpuh oleh krisis fiskal yang mengerikan."Sementara sanksi-sanksi itu belum menjadi alasan utama ketidakmampuan Iran untuk menyelesaikan proyek nuklirnya, tekanan Amerika dalam 25 tahun terakhir adalah faktor utama", kata Kam, menunjukkan bahwa bahkan jika Biden memutuskan untuk mencabutnya, hal itu pasti akan terjadi dengan ada harganya.Harga itu berpotensi menjadi kesepakatan yang lebih baik dengan Iran dalam program nuklirnya."Amerika tahu kerugian dari kesepakatan sebelumnya", kata ahli itu, merujuk pada pakta dengan Tehran yang tidak mengacu pada program rudal balistiknya. Itu tidak memeriksa situs nuklir cukup ketat juga tidak menjelaskan batasan apa yang akan dikenakan pada Republik Islam ketika perjanjian itu berakhir."Biden tahu itu dan dia mungkin akan bersikap keras dengan Iran jika pembicaraan ini diperbarui, [terutama sekarang] ketika Tehran telah membuat langkah penting menuju senjata nuklir selama tahun lalu".Saat ini, ketika Iran dicekik dengan sanksi, Tehran tampaknya cenderung duduk untuk melakukan pembicaraan dengan pemerintah AS yang baru, jika mulai menjabat pada akhir Januari.Pekan lalu, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan negaranya akan sepenuhnya menerapkan kesepakatan nuklir 2015 dengan Barat jika Washington mencabut sanksi-sanksi terhadap Tehran.Tapi Kam masih ragu apakah terobosan benar-benar bisa terjadi, mengingat darah buruk antara kedua negara."Iran tidak mempercayai Amerika sehingga akan menarik untuk melihat apakah pembicaraan itu benar-benar akan membuahkan hasil. Negosiasi bahkan mungkin tidak berhasil, tapi saya ragu opsi militer akan dibahas. Biden, yang menjabat sebagai wakil presiden di bawah Barack Obama, memahami keuntungan dari sanksi tersebut dan lebih memilihnya daripada operasi militer."[IT/r]