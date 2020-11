Penyeleidikan Independen: FBI Menunjukkan 'Minat Proaktif' dalam Mengejar Dugaan Penipuan Pemilih

US Department of Justice.jpg

IslamTimes - Di tengah tuduhan kecurangan pemilih dalam pemilihan presiden 2020 yang diajukan oleh Donald Trump dan tim hukumnya, FBI dilaporkan telah meminta file dari penyelidikan independen atas bukti orang yang memberikan suara di "banyak negara bagian".

Karena Donald Trump menolak untuk mengakui kemenangan dalam pemilihan presiden, yang oleh sebagian besar media AS telah menyatakan bahwa kandidat Demokrat Joe Biden telah menang, Proyek Amistad dari Thomas More Society bekerja sama dengan analis data Matt Braynard untuk mengumpulkan bukti dugaan kecurangan pemilih oleh Partai Demokrat.Proyek Amistad nonprofit hukum konservatif dari Thomas More Society, bersama dengan proyek "integritas pemilu" yang dijalankan oleh Matt Braynard, mantan analis data pada kampanye Trump tahun 2016, telah mengumpulkan bukti dugaan penipuan pemilih oleh Partai Demokrat."Saya bisa menunjukkan kepada Anda nama-nama orang yang tercatat telah memberikan suara di beberapa negara bagian dalam data mentah yang disediakan negara bagian, jadi ini tidak spekulatif, ini hanya yang ditunjukkan oleh data." - @ MattBraynard @ JoshJPhilipp memiliki lebih banyak dalam WAWANCARA LENGKAP ini: https://t.co/DJphxsJKmc pic.twitter.com/GjlHXfCNzQ- persimpangan (@crossroads_josh) 27 November 2020Investigasi telah mempertanyakan ratusan ribu kemungkinan "surat suara bermasalah", dengan badan tersebut sekarang dikatakan tertarik pada temuan ini.Matt Braynard, yang baru-baru ini men-tweet mengatakan penyelidikannya telah menemukan bukti dari orang-orang yang memberikan suara di "beberapa negara bagian", membuka Twitter pada tanggal 29 November untuk bertepuk tangan bahwa FBI "secara proaktif dan langsung" meminta file VIP [Proyek Integritas Pemilih].Memperbarui:- @FBI secara proaktif dan langsung meminta dari saya temuan VIP yang mengindikasikan surat suara ilegal.- Pada hari Selasa, kami akan mengirimkan semua data kami ke agensi, termasuk nama, alamat, nomor telepon, dll.- Matt Braynard (@MattBraynard) 29 November 2020Braynard, pemimpin tim data untuk kampanye Trump 2016 hingga keluar pada Maret 2016, mengatakan tentang FBI bahwa meskipun ada kritik yang sah terhadap agensi tersebut, ada "banyak patriot dalam jajaran-dan-arsip" yang berusaha untuk menegakkan "Konstitusi dan Hukum dan Ketertiban ”.Philip Kline, yang mengepalai Proyek Amistad, mengisyaratkan keinginan kelompok tersebut untuk membantu FBI menyelidiki ratusan ribu surat suara yang berpotensi penipuan di negara bagian tempat tuntutan hukum telah diajukan, seperti Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, dan Georgia. Litigasi juga direncanakan di Arizona. Data Braynard digunakan untuk menginformasikan tuntutan hukum oleh kelompok tersebut.Setelah mengetahui bahwa ratusan ribu surat suara berpotensi palsu- FBI kini telah meminta untuk melihat data kami.Lihat pernyataan di bawah ini: pic.twitter.com/4CZKITK5cz- Phillip Kline (@PhillDKline) 29 November 2020Kline menambahkan bahwa lebih banyak data akan tersedia ketika Matt Braynard bertemu dengan anggota legislator Legislatif Negara Bagian Arizona pada hari Senin, saat menteri luar negeri Arizona bersiap untuk mengesahkan proyeksi kemenangan Biden di negara bagian tersebut.Sebelumnya pada hari Minggu, Presiden Trump mengecam FBI dan Departemen Kehakiman karena dianggap tidak bertindak atas tuduhan penipuan pemilih besar-besaran.Dalam wawancara pertamanya sejak Hari Pemilu, Trump mengatakan kepada Fox News "Sunday Morning Futures" bahwa Departemen Kehakiman "hilang dalam tindakan" terkait dugaan kecurangan pemilu.“Anda akan berpikir jika Anda berada di FBI atau Departemen Kehakiman, ini adalah hal terbesar yang dapat Anda lihat… Di mana mereka? Saya belum melihat apa-apa," kata Trump dalam wawancara telepon.Presiden juga mengecam mesin dari perusahaan teknologi pemilihan Dominion Voting System.“Yang bisa saya katakan adalah saya belum mendengar, dengan semua penipuan yang terjadi, tidak ada yang datang kepada saya dan berkata, 'Oh, FBI telah menangkap, Anda tahu orang-orang yang melakukan permainan ini. FBI melihat Dominion, 'yang bahkan tidak ada yang tahu di mana mereka berada, yang bahkan tidak ada yang tahu di mana suara dihitung. "Awal bulan ini, pengacara Trump mengklaim penipuan pemilu dan campur tangan asing dilakukan melalui perangkat lunak pemungutan suara.Sementara itu, pada 26 November lalu, Presiden Donald Trump untuk pertama kalinya menyatakan akan meninggalkan Gedung Putih jika Electoral College mengonfirmasi Joe Biden sebagai pemenang pemilu AS.Menjawab pertanyaan dari wartawan, presiden menjawab, "Tentu saya akan. Dan Anda tahu itu."Trump melanjutkan dengan mengatakan bahwa "jika mereka melakukannya, mereka membuat kesalahan," menambahkan: "Ini akan menjadi hal yang sangat sulit untuk menyerah ... Saya pikir akan ada banyak hal yang terjadi antara sekarang dan (20 Januari)."Electoral College bertemu pada 14 Desember untuk secara resmi memberikan suara mereka berdasarkan hasil bersertifikat negara bagian mereka untuk menentukan pemenang pemilihan presiden.[IT/r]