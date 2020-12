Pengacara: Snowden Akan Segera Mendaftar untuk Kewarganegaraan Rusia

US whistleblower Snowden to apply for Russian Citizenship soon.jpg

IslamTimes - NSA Edward Snowden akan mengajukan permintaan kewarganegaraan Rusia dalam waktu dekat dan saat ini sedang mengumpulkan dokumen untuk tujuan itu, pengacaranya Anatoly Kucherena mengatakan pada hari Selasa (1/12).

"Dia [Snowden] sedang mengumpulkan dokumen untuk menerima kewarganegaraan Rusia, dan kami akan mengajukan permintaan untuk naturalisasi," kata Kucherena.Pengacara menambahkan, daftar dokumen yang diperlukan cukup panjang dan berjanji akan memberitahu publik setelah semuanya disiapkan.Kucherena juga membual tentang pengetahuan kliennya tentang bahasa Rusia, yang diperlukan untuk mendapatkan kewarganegaraan. "Ya, tentu saja, tidak apa-apa ... [dia] cepat menerima," kata pengacara itu.Pada 2013, Snowden memulai skandal internasional besar setelah dia membocorkan informasi rahasia rahasia AS dan Inggris tentang program pengawasan ekstensif ke surat kabar The Washington Post dan The Guardian.Dia terpaksa meninggalkan Amerika Serikat ke Hong Kong dan kemudian Moskow di mana dia menghabiskan beberapa waktu di zona transit Bandara Sheremetyevo. Snowden kemudian diberikan tempat tinggal Rusia selama tiga tahun, yang dibuat permanen pada tahun 2020.[IT/r]