Pejabat Angkatan Laut AS Memuji 'Pencegahan Tak Mudah' Dengan Teheran, Taktik Maritim Iran 'Hati-hati dan Hormat'

IslamTimes - Seorang pejabat senior Angkatan Laut AS di Timur Tengah pada hari Minggu (6/12) memuji fakta bahwa Amerika telah mencapai "pencegahan yang tidak mudah" dengan Iran setelah berbulan-bulan ketegangan meningkat, lapor AP.

Pernyataan pejabat Angkatan Laut baru-baru ini sangat kontras dengan retorika dari pendahulunya, Laksamana Madya James Malloy, yang pada musim panas 2020 mengecam "aktivitas pelecehan agresif, serangan dan penyitaan kapal Iran, serta pertemuan yang tidak aman dan tidak profesional".Wakil Laksamana Sam Paparo, yang mengawasi Armada ke-5 Angkatan Laut yang berbasis di Bahrain, saat memberikan komentar pada Dialog Manama tahunan yang diselenggarakan oleh Institut Internasional untuk Kajian Strategis, berbicara tentang memiliki "rasa hormat yang sehat" untuk angkatan laut reguler dan angkatan laut Iran dari Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC). Yang terakhir telah masuk daftar hitam oleh Amerika Serikat sebagai kelompok teror.“Kami telah mencapai pencegahan yang tidak mudah. Pencegahan yang tidak mudah itu diperburuk oleh peristiwa dunia dan peristiwa di sepanjang jalan. Tapi saya telah menemukan aktivitas Iran di laut untuk berhati-hati dan teliti dan hormat, untuk tidak mengambil risiko salah perhitungan atau eskalasi yang tidak perlu di laut,” kata Wakil Laksamana.Selama beberapa bulan Paparo menjabat, belum terlihat adanya krisis besar dengan Iran, meskipun Angkatan Laut AS secara rutin mencatat pertemuan dengan Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC), yang speedboatnya berpatroli di perairan dangkal Teluk Persia dan Selat Hormuz.Namun demikian, Paparo pernah dikutip membuat pernyataan mantan Menteri Pertahanan AS Jim Mattis: “Bersikaplah sopan, profesional, dan punya rencana untuk membunuh semua orang di ruangan ... Begitulah cara kami berperilaku di laut.”Belum ada komentar resmi atas pernyataan dari misi Iran untuk PBB.Pernyataan mantan pilot pesawat tempur Angkatan Laut yang sebelumnya menjabat sebagai direktur operasi di Komando Pusat militer AS sangat kontras dengan yang baru-baru ini dibuat oleh pendahulunya, Wakil Laksamana James Malloy.Pada bulan Agustus, Malloy mengecam Iran sebagai "sembrono dan provokatif", yang latihan angkatan lautnya yang dramatis berusaha untuk "menurunkan ungkapan sampai mereka yakin bahwa mereka dapat terlihat seperti mereka telah memenangkan sesuatu."Saat Malloy bersiap untuk menyerahkan komando kepada Wakil Laksamana Samuel Paparo, dia mengecam apa yang dia sebut sebagai "aktivitas pelecehan agresif, serangan dan penyitaan kapal, dan pertemuan yang tidak aman dan tidak profesional" di Iran.Pada bulan Oktober, laksamana tinggi AS di Timur Tengah mengatakan kepada Reuters bahwa Iran telah gagal mengurangi postur militer di wilayah tersebut setelah serangan 14 September 2019 terhadap sepasang fasilitas pemrosesan minyak Saudi Aramco di Abqaiq dan Khurais.Meskipun milisi Houthi Yaman secara resmi mengaku bertanggung jawab atas serangan pesawat nir awak, bersumpah akan melakukan lebih banyak serangan kecuali Arab Saudi dan sekutunya menghentikan kampanye lima tahunnya di Yaman untuk mengembalikan kekuasaan Presiden Abdrabbuh Mansur Hadi yang digulingkan, Riyadh dan sekutunya menuding Iran. . Tehran membantah semua tuduhan.Masa jabatan Malloy juga dirusak oleh serentetan penyitaan kapal tanker minyak di Teluk Persia pada Mei-Juli 2019.Komando Inggris menyita sebuah kapal tanker yang membawa minyak Iran dari Gibraltar, dengan Iran mencegat sebuah kapal tanker milik Inggris dua minggu kemudian.Kedua kapal tersebut akhirnya dibebaskan, namun sebagai tanggapan, Amerika Serikat mengumumkan pengerahan 1.000 pasukan tambahan ke Timur Tengah.Pada Juni 2019, pasukan Iran menembak jatuh drone mata-mata AS yang mereka klaim telah melanggar wilayah udara Iran, meskipun Pentagon bersikeras bahwa pesawat itu berada di wilayah internasional di atas Selat Hormuz.Insiden tersebut membawa hubungan ke jurang ketika Presiden Donald Trump memerintahkan serangan balasan terhadap Iran, yang dibatalkan pada menit terakhir.Pada awal tahun 2020, ketegangan AS-Iran meningkat ketika komandan militer paling kuat Republik Islam Qasem Soleimani tewas dalam serangan pesawat nir awak AS di Baghdad.Semua insiden dimasukkan ke dalam retorika permusuhan antara pihak-pihak yang dimulai dengan penarikan Trump dari Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) 2015, atau Kesepakatan Nuklir Iran, setelah Washington mengklaim bahwa Teheran melanggar ketentuannya.Sejak saat itu, AS telah menaikkan sanksi terhadap Iran, sebagai bagian dari "kampanye tekanan maksimum".[IT/r]