Erdogan Turki Kecewa pada AS yang Menghukum Sekutu NATO-nya karena Membeli Sistem S-400 Rusia

Donald Trump dan Recep Tayyip Erdogan.jpg

IslamTimes - Presiden Recep Tayyip Erdogan telah mengecam sanksi baru AS yang dikenakan pada Turki atas pembelian sistem pertahanan rudal S-400 dari Rusia, dengan mengatakan bahwa dia mengharapkan dukungan dari sekutu NATO negaranya, bukan hukuman.

Dalam pidatonya pada hari Senin (14/12), Erdogan mengatakan bahwa Turki tidak akan terhalang dalam membela diri baik oleh sanksi AS, atau yang disetujui oleh UE sebagai tanggapan atas pengeboran gas negara di perairan Mediterania yang diklaim oleh Siprus."Kami mengharapkan dukungan dari sekutu NATO kami, Amerika, dalam perang kami melawan organisasi dan pasukan teroris ... bukan sanksi," kata Erdogan.AS mengumumkan sanksi terhadap Presidensi Industri Pertahanan Turki (SSB) pada hari Senin (14/12) atas pengadaan sistem rudal anti-pesawat S-400, serta pembekuan aset dan pembatasan visa pada ketuanya.Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan bahwa AS "tidak akan mentolerir transaksi signifikan dengan sektor pertahanan dan intelijen Rusia," menambahkan bahwa ia "mendesak Turki" untuk "segera menyelesaikan masalah S-400."Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa Ankara "mengutuk" sanksi dan mengatakan tuduhan bahwa persenjataan barunya dapat membahayakan sistem NATO adalah "tanpa manfaat teknis apa pun."Mereka menambahkan bahwa Ankara akan "mengambil langkah-langkah yang diperlukan" terhadap apa yang disebutnya sebagai "kesalahan besar" AS, sementara juga mengklaim bahwa Presiden Donald Trump sebelumnya berulang kali mengakui bahwa akuisisi S-400 oleh Turki "dibenarkan."Untuk beberapa waktu, AS telah berusaha menghalangi Turki dari kesepakatannya dengan Rusia, mengklaim kekhawatiran itu dapat mengguncang NATO, dan sebelumnya memblokir pengiriman jet tempur F-35 ke negara itu.[IT/r]