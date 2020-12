Kinerja Iran Lebih Baik Daripada Eropa Dalam Perang Melawan COVID-19

IslamTimes- Berbicara dalam upacara peringatan perawat Iran yang kehilangan nyawa dalam perang melawan Covid-19, Mayjen Mohamad Hossein Bagheri mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran Hazrat Zaynab (SAW), putri dari Imam Syiah pertama, Imam Ali (SAW) , dan Hari Perawat.

Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran mengatakan Iran, dibandingkan dengan negara-negara Eropa yang tidak berada di bawah sanksi AS, tampil lebih baik dalam memerangi pandemi Covid-19 dalam 10 bulan terakhir.Berbicara dalam upacara peringatan perawat Iran yang kehilangan nyawa dalam perang melawan Covid-19, Mayjen Mohamad Hossein Bagheri mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran Hazrat Zaynab (SAW), putri dari Imam Syiah pertama, Imam Ali (SAW) , dan Hari Perawat.Memuji upaya nyata dan pengorbanan perawat Iran yang telah berada di garis depan pertempuran melawan virus mematikan dalam 10 bulan terakhir, Bagheri berkata, “Untungnya, dengan upaya sepanjang waktu dari staf medis, Iran telah mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik di bidang perang melawan Covid-19 dibandingkan dengan negara lain yang menikmati situasi yang jauh lebih baik dalam hal infrastruktur. ”Saat ini, negara-negara Eropa yang tidak dikenakan sanksi berat AS dan mereka dalam kondisi baik dalam hal farmasi, infrastruktur medis mencatat lebih dari 500 kematian dalam sehari, katanya menambahkan bahwa Iran, meskipun ada sanksi AS yang menindas, Iran telah berhasil melakukannya. mengendalikan korban virus dan jumlah kematian di negara itu mencapai kurang dari 200 perhari.(IT/TGM)