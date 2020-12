Sayyid Nasrallah: Rudal Perlawanan Berlipat Ganda dalam Jumlah, Dapat Mencapai Semua Titik di Palestina yang Diduduki

Sayyed Hasan Nasrallah, interview with Mayadeen TV.jpg

IslamTimes - Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyed Hasan Nasrallah pada Minggu (27/12) membantah memiliki data seputar niat Zionis Israel atau AS untuk melakukan operasi apa pun sebelum akhir masa kepresidenan Trump dengan menyebut yang terakhir sebagai "orang gila yang berada dalam keadaan gila yang parah".

"Ini bukan hanya tentang Iran, Lebanon atau Palestina tetapi bahkan pemimpin Republik dan Demokrat khawatir tentang apa yang bisa dia lakukan," dia menunjukkan, menekankan bahwa "poros perlawanan harus berhati-hati selama beberapa minggu ini sehingga tidak akan ''terseret ke dalam konfrontasi yang tidak diperhitungkan ... "Dalam sebuah wawancara dengan saluran TV Al-Mayadin, Sayyid Nasrallah mengungkapkan bahwa dia, bersama dengan para pemimpin Hizbullah lainnya menjadi target AS, Zionis Israel dan Arab Saudi, menambahkan bahwa yang terakhir telah menghasut untuk membunuhnya sejak bertahun-tahun, bahkan sebelum perang Yaman dimulai."Raja Saudi, Mohammad bin Salman mengusulkan masalah ini dalam kunjungan pertamanya ke AS setelah pemilihan Trump, dan yang terakhir menyetujui penugasan operasi ini ke Zionis "Israel", Nasrullah menjelaskan, mencatat bahwa "Arab Saudi, khususnya di beberapa tahun, telah bertindak dengan dendam bukan perhatian ”.Sayyid Nasrallah meremehkan ancaman Zionis Israel yang memastikan bahwa "ketika Anda mendengar orang Zionis Israel melancarkan ancaman di media, ketahuilah bahwa tidak akan ada tindakan ... dan semua tindakan yang terjadi di perbatasan dengan Lebanon hanya mengungkapkan kekhawatirian dan kewaspadaan Zionis Israel".Karena Sayyed Nasrullah menganggap bahwa operasi militer yang menargetkan Haji Qassem Suleimani dan Abu Mahdi Al-Muhandis adalah operasi trilateral oleh AS-Zionis Israel-Arab Saudi, dia mengingat Suleimani dengan mengatakan “dia memiliki karisma yang kuat dan kekuatan untuk mempengaruhi siapa pun yang mengenalnya. . Dia istimewa dalam tingkat kemanusiaan dan moral. Dia adalah orang garis depan, bukan pria di ruang operasi, pria yang memiliki strategi dan taktik, serta sangat sadar dan terdidik di tingkat politik dan budaya." “Pada periode terakhir sebelum pembunuhannya, peran dan gerakannya banyak disorot di media Barat.““Mereka biasanya melakukan itu sebelum pembunuhan siapa pun untuk menunjukkan kepada orang-orang pentingnya pria yang menjadi sasaran tersebut.”“Saya sangat prihatin tentang dia dan saya memperingatkan dia tentang itu," kata Sayyid Nasrallah, menambahkan "Saya sangat merindukannya, saya dulu merasa bahwa kami adalah satu orang ".“Adapun Abu Mahdi Al-Muhandis, dia adalah pemimpin yang hebat dan sangat mirip dengan Haji Qassem. Dia memiliki peran utama dalam kemenangan melawan AS dan ISIL,” katanya lebih lanjut.Secara paralel, Sayyid Nasrallah berbicara tentang hubungan kuat yang dimiliki Haji Qassem dengan semua faksi perlawanan di Palestina dan keprihatinannya bahwa faksi-faksi ini mendapatkan semua dukungan yang mereka butuhkan untuk melawan pendudukan, mengungkapkan bahwa dialah orang di balik pengiriman rudal Kornet ke perlawanan di Jalur Gaza.“Presiden Bashar Al-Assad membeli rudal“ Kornet ”dari Rusia, dan itu adalah rudal yang kami gunakan dalam perang Juli.”“Haji Qassem menuntut agar rudal-rudal ini dikirim ke Gaza, dan saya mengusulkan masalah itu kepada Presiden Assad yang langsung menyetujuinya," jelasnya menjelaskan, menegaskan bahwa" Saya tidak terkejut dengan pengkhianatan Arab kepada Palestina karena sebagian besar rezim Arab hanya menjual kata-kata ke Palestina dan hanya menggunakan Iran sebagai alasan untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Ini terjadi karena perjuangan Palestina telah menjadi beban bagi mereka. Tidak ada alasan bagi siapa pun untuk meninggalkan Palestina."Karena dia menganggap bahwa negara-negara ini telah lama memiliki hubungan dengan Zionis Israel tetapi tidak dipublikasikan, dia meyakinkan bahwa kesepakatan perdamaian baru ini positif karena membawa kemunafikan ini ke publik dan memecah garis."Ketika garis terpecah, ini berarti kemenangan besar sedang dalam perjalanan," katanya.Dalam konteks ini, Hizbullah SG menyatakan bahwa hubungan antara Hizbullah dan Hamas didasarkan pada legitimasi perlawanan dan perjuangan Palestina meskipun konflik yang muncul antara Damaskus dan Hamas karena perkembangan Suriah.Dia lebih jauh meyakinkan bahwa poros perlawanan lebih kuat dari sebelumnya dan rakyat Palestina belum terpengaruh oleh perjanjian normalisasi karena mereka masih berdiri teguh dan tegar, memuji manuver bersama antara faksi perlawanan di Gaza.Sementara Sayyed Nasrullah menyatakan bahwa orang-orang Palestina pada tahun 1948 di wilayah pendudukan menginginkan pembebasan Palestina lebih dari siapapun, dia menyatakan bahwa “sebagai seorang Islamis, saya menemukan pendirian Partai Keadilan dan Pembangunan di Maroko mengenai normalisasi dengan Zionis Israel lebih menyakitkan daripada sikap lain ”.Tentang peran Haji Qassem di Irak, Sayyid Nasrallah mengungkapkan bahwa faksi perlawanan Irak yang mengalahkan ISIL adalah orang-orang yang melakukan sebagian besar operasi yang mendesak AS untuk mundur dari Irak, tidak seperti apa yang media gambarkan tentang Al-Qaeda berada di belakang mereka."Saya yakinkan kepada Anda bahwa kelompok perlawanan Irak adalah yang melakukan operasi melawan pendudukan di bawah dukungan pasukan Al-Quds yang dipimpin oleh Haji Qassem Suleimani, dan kami berhubungan dengan mereka sejak saat itu," kata beliau, menunjukkan bahwa " 4 800 serangan bunuh diri dilancarkan di Irak, sementara operasi perlawanan sangat akurat dan hanya melawan pendudukan ”.Selain itu, dia menambahkan bahwa "Angkatan Darat AS telah mengancam Haji Qassem dan Pasukan Al-Quds untuk membombardir lokasi di Iran jika mereka terus mendukung perlawanan di Irak ... Jika bukan karena perlawanan Irak, kedutaan AS akan yang memerintah Irak sekarang ”.Berdasarkan itu, Sekjen Hizbullah menunjukkan bahwa “terlepas dari pentingnya haji Qassem dan Abu Mahdi Al-Muhandis dan peran besar mereka, apa yang terjadi dengan mereka sesuai dengan budaya, metodologi, sejarah dan jalan kita adalah hasil yang wajar dan diharapkan karena kita adalah dalam keadaan konflik historis ... dan kedua martir ini jatuh di jalur kemenangan dan kekalahan skema besar. "“Poros kami tidak bergantung pada individu, dan sementara tujuan di balik pembunuhan Haji Qassem dan Abu Mahdi Al-Muhandis adalah untuk menghapus nama perlawanan, jutaan orang keluar dan berteriak, “kami semua adalah perlawanan ... kita semua Qassem Suleimani "."Sekjen Hizbullah mengingat pidato Imam Khamenei di mana dia menegaskan bahwa siapa pun yang memerintahkan dan melaksanakan pembunuhan kedua syuhada ini harus dihukum secara pribadi di mana pun dia berada, dengan menyatakan bahwa “ini harus menjadi tugas setiap orang yang terhormat di dunia, khususnya orang-orang kita di Irak karena Hajj Qassem adalah tamu mereka dan menjadi martir di wilayah mereka. "Di tingkat lain, Sayyid Nasrallah menyatakan bahwa “satu hari setelah penggulingan mantan Mesir Presiden Hosni Mubarak, Hajj Qassem berada di Pinggiran Selatan Beirut dan menyatakan ketidaknyamanannya dan memberitahu kami bahwa Amerika akan memanfaatkan "Musim Semi Arab" untuk mengubah rezim di wilayah tersebut demi keuntungan mereka dan menggulingkan pemerintah yang mendukung perlawanan khususnya di Suriah.“Kami mempertimbangkan kata-katanya dan memperingatkan presiden Suriah yang memilih untuk merangkul setiap gerakan publik yang terjadi. Namun, kelompok yang didanai menolak solusi politik apa pun dan mulai menggunakan kekerasan. "“Kami tidak melebih-lebihkan ketika kami mengatakan itu adalah perang global di Suriah.Mereka ingin mengganti rezim dengan rezim lain yang mendukung kebijakan AS, tunduk kepada Turki dan Qatar, dan meningkatkan hubungan dengan Zionis Israel," tambahnya, mencatat bahwa "perang terhadap Suriah bukan hanya karena pendiriannya dari perjuangan Palestina tetapi juga untuk minyak dan gasnya dan untuk menduduki dan mengendalikannya secara strategis itu“.“Presiden Assad memilih untuk berdiri teguh dan tidak pernah meninggalkan Suriah, dan keputusannya mendesak kami untuk mendukungnya”.Lebih lanjut, Sayyid Nasrallah mengungkapkan bahwa Haji Qassem pergi ke Moskow dan bertemu dengan Presiden Putin selama dua jam, berperan besar dalam meyakinkannya untuk ikut campur secara militer di Suriah. "Setelah perannya di Suriah dan perubahan regional, Rusia mendapatkan kembali perannya di dunia melalui gerbang Suriah," Sayyid Nasrallah meyakinkan.Di tingkat Lebanon, Sekjen Hizbullah menekankan bahwa Zionis Israel telah berada dalam keadaan waspada selama berbulan-bulan sekarang mengharapkan serangan balasan atas mati syahid salah satu anggota Hizbullah di Suriah. “Semua latihan dan tindakan yang diambil Zionis Israel di perbatasan karena dia sadar bahwa kami akan menanggapinya. Israel berada dalam keadaan kebingungan dan mengakui bahwa rudal perlawanan dapat mencapai tujuan yang akurat di setiap tempat di dalam wilayah pendudukan, katanya, memastikan bahwa "perlawanan menurut rakyat di Lebanon Selatan adalah perisai bukan beban".Menjawab pertanyaan tentang pengaruh negosiasi Iran-AS pada beberapa file di kawasan, beliau meyakinkan bahwa “Iran, tidak seperti negara lain, tidak membeli dan menjual file di kawasan. Itu tidak bernegosiasi dengan Amerika tentang urusan negara atas nama negara-negara ini. Itu telah memberi tahu Eropa bahwa mereka tidak akan membahas urusan Yaman atas nama Yaman dan telah menolak untuk membahas urusan Irak dengan Washington tanpa kehadiran delegasi Irak." [IT/r]