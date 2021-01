Konvoi Koalisi AS Kembali Diserang Di Saladin Irak

IslamTimes- Tadi malam, konvoi koalisi AS menjadi sasaran di jalan menuju kota Ad Dujayl dan kelompok Qasim al-Jabbarin mengaku bertanggung jawab.

Konvoi logistik koalisi AS lainnya menjadi sasaran bom pinggir jalan pada Selasa pagi di provinsi Saladin.Tidak ada rincian lebih lanjut yang dipublikasikan tentang kemungkinan korban dalam serangan tersebut, Saberin News melaporkan, menambahkan bahwa tidak ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.Tadi malam, konvoi koalisi AS menjadi sasaran di jalan menuju kota Ad Dujayl dan kelompok Qasim al-Jabbarin mengaku bertanggung jawab.Ini adalah kedua kalinya konvoi logistik koalisi AS menjadi sasaran di Irak utara, sementara semua operasi sebelumnya terjadi di provinsi selatan.(IT/TGM)