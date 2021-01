Zarif Iran: ‘Hasil Sengketa Teluk yang Telah Selesai dari 'Perlawanan Berani terhadap Tekanan & Pemerasan' Qatar’

Iranian Foreign Minister Javad Zarif, congratulated Qatar.jpg

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif memberi selamat kepada Qatar pada hari Selasa (5/1) karena berhasil mencapai kesepakatan dan mulai memperbaiki hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga yang memberlakukan embargo perdagangan dan perjalanan terhadap negara kaya energi itu pada 2017.

Sebelumnya pada Selasa (5/1), kepemimpinan dari Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab dan Mesir menandatangani kesepakatan yang ditengahi AS untuk memulihkan hubungan diplomatik dengan Qatar, yang pada akhirnya menyelesaikan perselisihan hampir empat tahun yang sangat memecah belah kawasan.Pejabat Iran itu menyatakan dalam sebuah posting Twitter bahwa penyelesaian perselisihan itu berakar pada "perlawanan berani terhadap tekanan [dan] pemerasan," sebelum mengeluarkan pesan kepada tetangga Arabnya bahwa Iran "bukan musuh atau ancaman.""Cukup mengkambinghitamkan - terutama dengan pelindung sembrono Anda dalam perjalanan keluar," kata Zarif, mengacu pada Presiden AS Donald Trump, yang telah melakukan kampanye tekanan maksimum terhadap Iran.“Saatnya menerima tawaran kami untuk wilayah yang kuat. #BERHARAP." Komentar Zarif datang beberapa jam setelah laporan pertama kali menunjukkan pada Senin (4/1) malam bahwa kepemimpinan Qatar dan Saudi bermaksud untuk meredakan ketegangan dan menandatangani kesepakatan yang sangat ditengahi oleh negosiator Kuwait dan AS, termasuk penasihat Gedung Putih Jared Kushner, pada hari Selasa selama KTT Dewan Kerjasama Teluk tahunan di Arab Saudi. .Meskipun kesepakatan itu memungkinkan Arab Saudi untuk membuka kembali perbatasan udara, darat dan lautnya dengan Qatar, perjanjian bersejarah tersebut juga membuka jalan bagi hubungan diplomatik penuh untuk dipulihkan antara kedua tetangga; namun, tidak jelas seberapa cepat langkah tersebut akan diambil oleh UEA, Bahrain, dan Mesir.“Kami sangat senang dapat mencapai terobosan yang sangat penting ini yang kami yakini akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi stabilitas dan keamanan semua negara kami di kawasan,” Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan mengatakan kepada wartawan selama konferensi pers setelah penandatanganan, Associated Press melaporkan .. - Kementerian Luar Negeri 🇸🇦 (@KSAmofa) 5 Januari 2021"Kami berada di tempat di mana semua orang puas dan bahagia ... kembalinya hubungan diplomatik, penerbangan, dll., Semua itu sekarang akan kembali normal."Dania Thafer, direktur eksekutif dari Gulf International Forum, mengatakan kepada Associated Press bahwa kesepakatan itu muncul karena kekhawatiran yang meningkat dari Arab Saudi bahwa Presiden terpilih AS Joe Biden akan membalikkan berbagai sikap AS di Timur Tengah, khususnya dengan memulai kembali pembicaraan. dengan Iran dan menurunkan jumlah tentara AS yang ditempatkan di wilayah tersebut.Selain itu, Thafer menjelaskan bahwa KTT dan kesepakatan itu lebih merupakan "mekanisme membangun kepercayaan daripada rekonsiliasi penuh", karena "ketegangan inti" antara pihak-pihak yang terlibat "masih berlama-lama." "[Perkembangan] meninggalkan tanda tanya besar tentang bagaimana mereka akan bergerak maju," katanya.Perselisihan dengan Qatar karena Arab Saudi dan sekutunya menuduh Doha mendukung kelompok teror dan terlalu dekat dengan Iran, di antara tuduhan lainnya, dan memutuskan semua hubungan pada Juni 2017.Sejak awal perselisihan, Qatar dengan tegas menolak tuduhan mendukung teror tersebut. Namun, blokade, yang sebagian dicabut untuk memungkinkan Qatar berpartisipasi dalam haji Islam, hanya membantu meningkatkan hubungan antara Qatar dan Iran saat Doha berusaha menemukan jalan keluar dari pembatasan tersebut.[IT/r]