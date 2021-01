Duta Iran: Kematian Soleimani Memompa 'Darah Baru Ke Nadi Perlawanan'

Martyr Qassem Soleimani.jpg

IslamTimes - Pembunuhan Qasem Soleimani telah menambah dorongan baru bagi perlawanan terhadap AS dan Israel, dan akan mempercepat pengusiran terakhir Amerika dari Timur Tengah, kata Duta Besar Iran untuk Suriah Javad Torkabadi.

Republik Islam memperingati satu tahun kesyahidan Komandan Pasukan Quds Qasem Soleimani pada hari Minggu, dengan jenderal itu dikagumi secara luas di negara asalnya Iran dan di sebagian besar Timur Tengah atas bantuannya dalam membasmi teroris Daesh (ISIS/IS) dan al-Qaeda di Irak dan Suriah.Berbicara pada sebuah upacara di Damaskus pada hari Kamis (7/1) yang didedikasikan untuk Soleimani dan dukungannya untuk Suriah dalam pertempuran selama satu dekade melawan terorisme, Torkabadi mengatakan bahwa "tindakan kriminal pembunuhan Jenderal Soleimani adalah pelanggaran hukum internasional," dan "akan membawa kekalahan akhir untuk Amerika Serikat di wilayah tersebut.”Torkabadi menekankan bahwa Iran "akan melanjutkan upaya kami untuk membalas martir," dan menyarankan bahwa sementara "agresor" AS berusaha untuk mengalahkan rakyat Iran dengan membunuh komandan Quds, upaya mereka gagal."Kejahatan jelek ini menjadi bumerang bagi mereka yang melakukannya," katanya. "Hasil dari tindakan kriminal pemerintah AS ini adalah menumpahkan darah baru yang diberkati ke pembuluh darah blok perlawanan," kata diplomat itu.“Jenderal Soleimani akan dikenang dalam sejarah sebagai pejuang keadilan,” tambah Torkabadi.Duta Besar tersebut juga memuji Presiden Suriah Bashar Assad dalam sambutannya, dengan mengatakan kepemimpinannya dalam menghadapi ancaman teroris membantu menjaga keamanan wilayah lainnya dari konsekuensi "rencana yang berorientasi pada kejahatan.""Keberhasilan Tentara Suriah adalah inti dari kemenangan Poros Perlawanan dan kami akan mendukungnya sampai kemenangan total," katanya, mengacu pada aliansi antara Iran, Suriah dan gerakan Hizbullah Lebanon, serta Irak.Milisi Syiah, menentang aktivitas AS, Zionis Israel, dan Negara Teluk di wilayah tersebut.Soleimani tewas dalam serangan pesawat tak berawak AS pada Januari 2020 saat berkunjung ke Baghdad, Irak.Kematiannya mendorong Iran untuk melemparkan lebih dari selusin rudal balistik ke dua pangkalan AS di Irak, dengan serangan itu menyebabkan lebih dari 100 tentara AS dengan cedera otak traumatis.Iran mengancam serangan "balas dendam" lebih lanjut sepanjang tahun, dengan Pengawal Revolusi baru-baru ini bahkan memperingatkan bahwa "seseorang di dalam" Amerika dapat "menanggapi" pembunuhan tersebut.Pada akhir Desember, Iraj Masjedi, duta besar Iran untuk Irak, mengisyaratkan bahwa Iran mungkin tidak perlu melakukan kekerasan untuk membalaskan dendam komandannya, dan mengatakan bahwa "pengusiran pasukan Amerika dari wilayah tersebut dapat menjadi balas dendam atas darah Jenderal Soleimani."Pembunuhan Soleimani mendorong parlemen Irak untuk mengeluarkan resolusi yang menuntut penarikan AS dari Irak.Tahun lalu, para pejabat Irak dan AS menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk merundingkan rincian penarikan sebagian dan penyerahan pangkalan AS ke pihak Irak.Pada bulan November, Pentagon mengumumkan bahwa mereka akan mengurangi jumlah pasukan di Irak menjadi 2.500 tentara pada pertengahan Januari 2021.[IT/r]