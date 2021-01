Hizbullah Mengutuk Sanksi AS terhadap Pemimpin PMU

IslamTimes - Hizbullah mengecam sanksi AS yang dijatuhkan pada kepala Unit Mobilisasi Populer Faleh al-Fayyad. Hizbullah mengeluarkan pernyataan berikut:



Setelah AS membunuh wakil dari Unit Mobilisasi Populer Irak [PMU], martir Abu Mahdi al-Muhandis, dalam kejahatan keji, tidak mengherankan jika Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada kepala PMU, Mr. Faleh Al-Fayyad, yang ditambahkan ke rangkaian kejahatan lanjutan terhadap Irak dan rakyatnya.



Tuduhan gegabah yang digunakan oleh Departemen Keuangan untuk membenarkan sanksi tersebut menimbulkan ejekan dan hinaan setelah skandal yang terkait dengan pembunuhan dan melukai puluhan pengunjuk rasa Amerika beberapa hari lalu di depan Capitol AS.



Hizbullah mengutuk dan mencela tindakan AS terhadap Tuan Faleh Al-Fayyad dan apa yang dia wakili.



Kami menganggap itu sebagai medali kehormatan untuk ditambahkan ke sejarah panjang jihadisme dalam menghadapi terorisme dan Takfiris.



Kami sepenuhnya menyadari bahwa alasan utama untuk menjatuhkan sanksi ini adalah sikap tegasnya terhadap pendudukan AS dan penyebaran ilegal di tanah Irak, selain peran PMU sendiri dalam menghadapi Daesh [singkatan bahasa Arab untuk “ISIS” / “ISIL ”]



Dan proyek terorisnya; untuk selanjutnya mencabut semua pembenaran dan alasan yang digunakan oleh pemerintah AS untuk mempertahankan pasukan pendudukannya di Irak yang merupakan tindakan yang ditolak oleh mayoritas rakyat Irak yang ulet, sabar dan terhormat.[IT/r]