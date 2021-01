Gerakan Anti-Kemanusiaan Rezim Trump 'Menghina Perdamaian'

IslamTimes- Awal pekan ini, AS memberi sanksi kepada gerakan Ansarullah Yaman dan beberapa pejabat utamanya, sebagai kelanjutan dari sikap hawkish rezim Washington terhadap negara lain,

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menyesalkan berbagai tindakan tidak manusiawi yang dilakukan oleh Presiden AS Donald Trump dan pejabat pemerintahannya, dengan mengatakan bahwa tindakan rezim Washington menunjukkan penghinaan terhadap perdamaian."Kerusakan yang telah dilakukan rezim Trump terhadap umat manusia tidak cukup bagi para ekstremisnya. Dalam hari-hari terakhirnya yang memalukan, menunjuk Houthi untuk memperburuk mimpi buruk kemanusiaan dan kebohongan hangat terhadap Iran oleh Pompeo menunjukkan penghinaan terhadap perdamaian," tweet Zarif pada hari Jumat."Planet ini akan lebih baik tanpa mereka," tambahnya.Awal pekan ini, AS memberi sanksi kepada gerakan Ansarullah Yaman dan beberapa pejabat utamanya, sebagai kelanjutan dari sikap hawkish rezim Washington terhadap negara lain,Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo telah mengumumkan bahwa langkah melawan gerakan Ansarullah Yaman akan mulai berlaku pada 19 Januari - satu hari sebelum pelantikan Presiden terpilih Joe Biden.Keputusan ini akan berdampak buruk pada situasi kemanusiaan di negara yang dilanda perang enam tahun itu.(IT/TGM)