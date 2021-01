Helikopter Apache Militer AS Jatuh di Hasakah Suriah

IslamTimes- Kantor berita Arab Sputnik Rusia, mengutip sumber-sumber lokal, melaporkan bahwa pesawat itu jatuh di dalam pangkalan yang dikelola AS di ladang minyak al-Jabsa di kota kaya minyak al-Shaddadi, yang terletak sekitar 60 kilometer selatan ibu kota provinsi Hasakah, pada Selasa pagi.

Sebuah helikopter serang Boeing AH-64 Apache milik militer AS dilaporkan telah jatuh di provinsi Hasakah, Suriah timur laut, tanpa informasi lebih lanjut tentang nasib penumpang di dalamnya.Kantor berita Arab Sputnik Rusia, mengutip sumber-sumber lokal, melaporkan bahwa pesawat itu jatuh di dalam pangkalan yang dikelola AS di ladang minyak al-Jabsa di kota kaya minyak al-Shaddadi, yang terletak sekitar 60 kilometer selatan ibu kota provinsi Hasakah, pada Selasa pagi.Sumber tersebut mengatakan helikopter itu jatuh selama operasi pengisian bahan bakar, dan ada laporan cedera di antara anggota awaknya.Militer AS telah menempatkan pasukan dan peralatan di timur laut Suriah, dengan Pentagon mengklaim bahwa penempatan itu bertujuan untuk mencegah ladang minyak di daerah itu jatuh ke tangan teroris Daesh.Damaskus, bagaimanapun, mengatakan pengerahan itu dimaksudkan untuk menjarah sumber daya negara.AS pertama kali mengkonfirmasi penjarahan minyak Suriahnya selama sidang dengar pendapat Senat antara Senator Republik Carolina Selatan Lindsey Graham dan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada akhir Juli tahun lalu.(IT/TGM)