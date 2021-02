Blinken Menyerukan Pembentukan Tim Untuk Kemungkinan Pembicaraan Dengan Iran

IslamTimes- Instruksi tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Biden berusaha untuk menghindari pemikiran kelompok ketika menyusun kebijakannya tentang Iran, sementara juga memberi isyarat kepada para kritikus bahwa keragaman pandangan akan dipertimbangkan.

Menteri Luar Negeri AS dilaporkan telah meminta utusan Iran Rob Malley untuk membentuk tim negosiasi untuk kemungkinan pembicaraan dengan Republik Islam Iran.Situs web Axios mengklaim bahwa Menteri Luar Negeri Tony Blinken telah meminta utusan Iran yang baru diangkat, Rob Malley, untuk membentuk tim negosiasi yang terdiri dari para diplomat dan ahli dengan berbagai pandangan tentang jalan ke depan dengan Iran.Instruksi tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Biden berusaha untuk menghindari pemikiran kelompok ketika menyusun kebijakannya tentang Iran, sementara juga memberi isyarat kepada para kritikus bahwa keragaman pandangan akan dipertimbangkan.Blinken bahkan meminta Malley untuk membawa orang-orang yang "lebih hawkish" di Iran, menurut sebuah sumber yang dekat dengan pemerintah.Malley baru mulai membentuk tim barunya. Setelah itu di tempatnya, dia akan mulai mengembangkan strategi untuk terlibat kembali dengan Iran.Perlu dicatat bahwa mantan Presiden AS Donald Trump secara sepihak menarik AS dari Kesepakatan Nuklir dan menerapkan kembali sanksi ekonomi besar-besaran terhadap Republik Islam Iran pada 2018.Kesepakatan 2015, yang lebih secara formal dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), ditandatangani oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB - AS, Inggris, China, Rusia, dan Prancis - plus Jerman dan Uni Eropa.(IT/TGM)