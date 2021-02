Rouhani Kepada Merkel: Menambahkan Apa Pun Pada Kesepakatan Nuklir Adalah Hal Yang Tidak Mungkin

IslamTimes- "JCPOA, sebagai dokumen yang disetujui oleh Dewan Keamanan PBB dan produk dari upaya berkelanjutan oleh Iran dan enam negara besar di dunia, memiliki kerangka kerja yang jelas dan tidak dapat diubah," kata Rouhani kepada Merkel, menurut kantor presiden.

Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan itu "tidak mungkin" untuk mengubah perjanjian nuklir penting negara itu, menekankan bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan kesepakatan itu adalah dengan mencabut "sanksi tidak manusiawi" Amerika Serikat terhadap Iran.Rouhani membuat pernyataan itu dalam panggilan telepon dengan Kanselir Jerman Angela Merkel pada Rabu, beberapa jam setelah dia menyatakan kembali posisi lama Iran bahwa mereka tidak berusaha mengembangkan senjata nuklir atau menjalankan program nuklir rahasia.Presiden dengan tegas menolak kemungkinan memasukkan item baru ke dalam kesepakatan nuklir yang sudah dinegosiasikan, yang secara resmi disebut Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), yang disepakati pada 14 Juli 2015 antara Iran dan enam kekuatan dunia - AS, Inggris, Prancis , Jerman, Rusia, dan Cina."JCPOA, sebagai dokumen yang disetujui oleh Dewan Keamanan PBB dan produk dari upaya berkelanjutan oleh Iran dan enam negara besar di dunia, memiliki kerangka kerja yang jelas dan tidak dapat diubah," kata Rouhani kepada Merkel, menurut kantor presiden.AS secara sepihak meninggalkan perjanjian nuklir di bawah pemerintahan Trump pada Mei 2018, dan kemudian memberikan tekanan besar pada Iran dengan tujuan untuk membuat "kesepakatan yang lebih baik" yang dikatakannya harus mencakup program rudal Iran dan kegiatan regionalnya.Teheran menolak "tuntutan berlebihan" dan membalas apa yang disebut kebijakan tekanan maksimum Trump dengan "perlawanan maksimum". Iran sejak itu secara konsisten menolak seruan untuk merundingkan kembali JCPOA, sambil mengkritik tiga pihak Eropa dalam kesepakatan itu - juga dikenal sebagai E3 - karena ketidakmampuan mereka yang jelas untuk menghadapi unilateralisme AS dan kegagalan mereka untuk mengamankan kepentingan Iran berdasarkan perjanjian tersebut.Mengisyaratkan kurangnya komitmen Eropa terhadap JCPOA setelah penarikan AS, Rouhani mengatakan Iran harus dapat melihat efektivitas kesepakatan nuklir dalam praktiknya, dan Eropa secara praktis harus membuktikan bahwa itu benar-benar ingin mempertahankan JCPOA.(IT/TGM)