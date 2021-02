Aliansi Iran-Rusia-China Lebih Kuat Setelah Pembunuhan Soleimani

IslamTimes- Ketika Nick Paton Walsh, seorang analis CNN menulis pada 6 Januari 2020 tentang pembunuhan Letjen Soelimani oleh AS bahwa "Tanggapan Iran terhadap AS mungkin terjadi secara lambat dan itu lebih mengkhawatirkan", banyak orang di Iran yang menuntut balas dendam dengan cepat bertanya-tanya. apa yang dikhawatirkan analis Amerika.

Tanggapan Iran yang diperhitungkan terhadap pembunuhan Jenderal Qassem Soleimani oleh AS dan penguatan hubungan Teheran dengan Beijing dan Moskow mengungkapkan kesalahan perhitungan Washington.Ketika Nick Paton Walsh, seorang analis CNN menulis pada 6 Januari 2020 tentang pembunuhan Letjen Soelimani oleh AS bahwa "Tanggapan Iran terhadap AS mungkin terjadi secara lambat dan itu lebih mengkhawatirkan", banyak orang di Iran yang menuntut balas dendam dengan cepat bertanya-tanya. apa yang dikhawatirkan analis Amerika.Tapi Nick Paton Walsh jelas benar; Reaksi lambat dan bertahap Iran lebih memprihatinkan. Iran justru memilih pendekatan bijak itu. Pendekatan Iran yang sabar dan bijaksana dapat mencegah Amerika Serikat melakukan kejahatan serupa sekali lagi.Kenyataannya adalah bahwa baik Rusia dan China menanggapi ancaman pembunuhan AS terhadap prajurit dan jenderal militer mereka setelah pembunuhan Jenderal Soleimani dengan lebih serius, bertanya pada diri sendiri, "Akankah Amerika Serikat menempatkan pembunuhan jenderal Rusia dan China dalam agenda mereka?" Akankah Amerika Serikat menjadikannya hal yang biasa untuk membunuh para komandan musuhnya, dan yang paling penting; Apa yang harus dilakukan Iran, Rusia, dan China sebagai musuh AS untuk mencegah Washington melakukan kejahatan seperti itu lagi di masa depan?Ide aliansi pertahanan keamanan Iran-Rusia-China datang dari ancaman yang sama. Faktanya, kemungkinan membunuh jenderal top negara lain telah memberikan pelajaran yang baik bagi Rusia dan China.(IT/TGM)