Majelis Ahli: Kekuatan Rudal Iran Tidak Dapat Dinegosiasikan

Iran’s Assembly of Experts, a panel of clerics electing leader of the Islamic Revolution.jpg

IslamTimes - Majelis Ahli Iran, sebuah panel ulama yang melihat kelayakan pemimpin Revolusi Islam, menekankan bahwa kemampuan pertahanan dan rudal negara tidak akan pernah bisa dinegosiasikan.

Dalam sebuah pernyataan pada akhir pertemuan tahunan kedelapan, yang diadakan di Tehran pada hari Senin (21/2), 88 anggota Majelis Ahli menekankan bahwa masalah yang terkait dengan pertahanan dan kekuatan rudal Iran tidak dapat dinegosiasikan sama sekali.Dia juga menggambarkan negosiasi ulang dengan AS tentang apa yang telah disepakati sebagai "garis merah" Republik Islam, menekankan bahwa semua organisasi Iran berdiri bersatu dalam menjaga martabat dan kemerdekaan negara dari plot yang bermusuhan.Menyoroti kegagalan kebijakan sanksi kejam AS dan tekanan maksimum pada Republik Islam, majelis mengatakan perlawanan bangsa Iran akan tetap tidak terpengaruh, tidak peduli apakah AS bergabung kembali dengan Rencana Komprehensif Aksi Bersama [JCPOA] atau tidak.Para ulama menggambarkan kembalinya AS ke JCPOA tanpa pencabutan sanksi anti-Iran tidak hanya tidak memiliki manfaat, tetapi juga merugikan.Pernyataan itu juga meminta rakyat untuk menghadiri pemilihan yang akan datang pada bulan Juni, memuji pemilihan tersebut sebagai arena untuk partisipasi maksimal masyarakat dalam keputusan politik dan sosial.Pemilihan presiden berikutnya pada Juni 2021 akan diadakan bersamaan dengan pemilihan dewan dan parlemen paruh waktu serta Majelis Ahli.[IT/r]