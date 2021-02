Kapal Kargo Milik Israel Meledak di Teluk Oman

Israeli-owned ship near the strategic mouth of the Gulf.png

IslamTimes - Sebuah ledakan telah menghantam kapal milik Zionis Israel di dekat mulut strategis Teluk, Operasi Perdagangan Maritim Inggris (UKMTO) dan sebuah perusahaan keamanan maritim mengatakan pada hari Jumat (26/2).

Awak kapalnya tidak terluka, menurut UKMTO, yang dijalankan oleh angkatan laut Inggris.Ledakan tersebut memaksa kapal berbendera Bahama, MV Helios Ray, menuju ke pelabuhan terdekat.Insiden itu terjadi pada pukul 20:40 GMT pada Kamis (25/2), kata UKMTO, tetapi tidak memberikan rincian tentang kemungkinan penyebabnya."Kapal-kapal yang transit di daerah itu disarankan untuk berhati-hati," katanya.Armada ke-5 Angkatan Laut AS di Bahrain "menyadari dan memantau" situasinya, Komandan Rebecca Rebarich mengatakan kepada kantor berita The Associated Press.Dia menolak untuk segera berkomentar lebih lanjut.Organisasi maritim Inggris memberikan posisi terakhir kapal sekitar lepas pantai Muscat, ibu kota Oman. Kementerian Transportasi Zionis Israel mengatakan tidak mengetahui insiden tersebut.[IT/r]