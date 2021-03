Duma: Rusia Secara Bertahap Membuang Dolar AS Dalam Perdagangan Dengan Sekutunya

IslamTimes- Vyacheslav Volodin, ketua majelis rendah parlemen Rusia, State Duma, membuat pengumuman pada hari Kamis dan mengatakan Rusia secara bertahap mengurangi bagian dolar AS dalam ekonomi Rusia dan cadangan devisa.

Seorang anggota parlemen senior Rusia mengatakan negaranya secara bertahap mengurangi peran dolar AS dalam transaksi keuangan dengan sekutu dan mitra komersial, tindakan yang telah lama diupayakan yang bertujuan menggunakan mata uang selain greenback untuk mengimbangi dampak sanksi Amerika.Vyacheslav Volodin, ketua majelis rendah parlemen Rusia, State Duma, membuat pengumuman pada hari Kamis dan mengatakan Rusia secara bertahap mengurangi bagian dolar AS dalam ekonomi Rusia dan cadangan devisa."Misalnya, dalam kerangka EAEU, penyelesaian dalam mata uang nasional telah tumbuh menjadi 74%. Kami secara sistematis meningkatkan perdagangan mata uang nasional dengan China dan Turki," harian bisnis Kommersant Rusia mengutip Volodin yang mengatakan, mengacu pada Uni Ekonomi Eurasia , sebuah blok perdagangan dengan pasar terintegrasi dari 180 juta orang.Pembicara State Duma menggarisbawahi bahwa, pada akhir Februari, Rusia mengubah struktur mata uang National Wealth Fund, termasuk yen Jepang dan yuan China.Volodin juga mengatakan bahwa pangsa dolar AS dan euro turun dari 45% menjadi 35% pada saat itu, sedangkan pangsa pound sterling tetap di sepuluh persen.(IT/TGM)