Laporan IAEA: Pengayaan Uranium Bawah Tanah Dimulai pada Sentrifugal IR-4 di Pabrik Natanz Iran

Iranian nuclear reactor

IslamTimes - Menurut laporan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) yang diperoleh Reuters, Iran telah mulai memperkaya uranium pada rangkaian sentrifugal IR-4 canggih di fasilitas Natanz.

Menurut ketentuan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 2015, satu-satunya sentrifugal yang mungkin ditempatkan di bawah tanah di pabrik pengayaan Natanz adalah sentrifugal IR-1 yang lebih lama, yang hanya seperempat seefisien sentrifugal IR- 4 yang lebih baru..Namun, Tehran memilih untuk memindahkan sentrifugal canggih ke bawah tanah tahun lalu setelah insiden sabotase menghancurkan bengkel sentrifugal di atas tanah pada Juli 2020.Fasilitas bawah tanah jauh lebih aman daripada instalasi di atas tanah, serta lebih mampu menahan serangan udara - sesuatu yang berulang kali diancam Zionis Israel dan yang juga dipertimbangkan Trump sebagai pilihan.Pada bulan November, Majelis Iran mengeluarkan undang-undang yang mengamanatkan negara tersebut untuk memulai pengurangan bertahap dari komitmennya pada JCPOA, dengan maksud untuk menekan Amerika Serikat agar kembali ke kesepakatan yang ditinggalkannya secara sepihak pada tahun 2018.Langkah-langkah tersebut termasuk meningkatkan kemurnian uranium sedang dimurnikan serta volume uranium halus yang disimpan, serta membatasi kemampuan inspektur IAEA untuk meluncurkan inspeksi mendadak.Pada bulan Januari, Organisasi Energi Atom Iran mengumumkan kemurnian uranium maksimum 20% U-235, yang jauh di atas 3,67% yang diizinkan di bawah JCPOA tetapi tidak mendekati kemurnian sekitar 90% yang diperlukan untuk membuat bom nuklir yang dapat digunakan.Ditandatangani antara Iran, AS, Inggris, Prancis, Jerman, Uni Eropa, Rusia, dan China, kesepakatan itu membuat Iran melepaskan program senjata nuklirnya dan menerima pembatasan ketat pada produksi uranium, cukup untuk menyediakan beberapa pembangkit listrik kecil dan rumah sakit negara dengan alat medis canggih. Pada gilirannya, sanksi ekonomi terhadap negara dijatuhkan.AS meninggalkan kesepakatan pada Mei 2018, mengklaim Iran diam-diam telah melanggar kesepakatan dan menerapkan kembali sanksi ekonomi yang keras.Namun, tidak ada negara lain yang setuju dengan penilaian AS dan telah berusaha untuk tetap berada dalam kesepakatan, meskipun masih tunduk pada tekanan AS untuk mengekang perdagangan dan transaksi dengan Iran.Sebelum menjabat, Presiden AS Joe Biden menunjukkan kesediaannya untuk kembali ke kesepakatan itu, tetapi sejak pelantikannya pada bulan Januari telah mencapai garis yang jauh lebih konfrontatif, bersikeras bahwa Iran menjadi negara pertama yang bertindak sebelum AS mengikutinya.Tehran bersikeras AS harus kembali ke kesepakatan terlebih dahulu, karena itu adalah pihak yang meninggalkan kesepakatan tanpa Iran melakukan kesalahan.[IT/r]