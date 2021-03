Tidak Ada Pembicaraan Diplomasi Tak Langsung Antara Iran-AS

IslamTimes- Berbicara kepada Press TV pada hari Selasa, sumber itu mengatakan tanpa menyebut nama bahwa klaim pejabat AS tentang pembicaraan tidak langsung dengan Iran hanya dimaksudkan untuk mengeluarkan Presiden Joe Biden dari krisis.

Sebuah sumber keamanan telah membantah pernyataan baru-baru ini oleh Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan tentang diplomasi tidak langsung yang sedang berlangsung antara Iran dan Amerika Serikat atas kembalinya Washington ke kesepakatan nuklir Iran 2015.Berbicara kepada Press TV pada hari Selasa, sumber itu mengatakan tanpa menyebut nama bahwa klaim pejabat AS tentang pembicaraan tidak langsung dengan Iran hanya dimaksudkan untuk mengeluarkan Presiden Joe Biden dari krisis.Sumber yang dekat dengan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi itu menambahkan bahwa semua otoritas Iran wajib menerapkan Rencana Aksi Strategis untuk Melawan Sanksi, undang-undang yang disahkan Desember lalu oleh Parlemen Iran.Undang-undang tersebut meminta pemerintah untuk mengambil langkah lebih jauh dari kesepakatan nuklir 2015 setelah tenggat waktu yang ditetapkan oleh Iran untuk pencabutan sanksi.Sumber itu mencatat bahwa tidak ada pembicaraan yang akan diadakan antara Teheran dan Washington sampai sanksi dicabut sepenuhnya.Sullivan mengklaim pada hari Jumat bahwa "diplomasi dengan Iran sedang berlangsung, tidak secara langsung saat ini,""Ada komunikasi melalui Eropa dan melalui negara lain yang memungkinkan kami untuk menjelaskan kepada Iran apa posisi kami sehubungan dengan kepatuhan untuk pendekatan kepatuhan dan untuk mendengar apa posisi mereka," tambah Sullivan.Pada 2015, Iran dan kelompok negara P5 + 1, AS, Inggris, Prancis, Rusia, dan China plus Jerman, menandatangani Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) yang diratifikasi dalam bentuk Resolusi Dewan Keamanan PBB. 2231.(IT/TGM)