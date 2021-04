Hasil Pembicaraan Wina Tentang Sanksi Anti-Iran: 'Hampir Tidak Ada'

IslamTimes- Pada hari Jumat, utusan dari Iran dan kelompok negara P4 + 1 - Inggris, Prancis, Rusia, dan China plus Jerman - menyelesaikan empat hari pembicaraan di ibukota Austria yang bertujuan untuk menghapus sanksi terhadap Teheran dan membahas masalah lainnya.

Pembicaraan antara Teheran dan penandatangan lain untuk perjanjian nuklir 2015 di Wina sejauh ini tidak membuahkan hasil, dengan negosiator utama Iran mengatakan belum ada kesepakatan tentang bagaimana sanksi akan dicabut atau verifikasi pencabutannya.Pada hari Jumat, utusan dari Iran dan kelompok negara P4 + 1 - Inggris, Prancis, Rusia, dan China plus Jerman - menyelesaikan empat hari pembicaraan di ibukota Austria yang bertujuan untuk menghapus sanksi terhadap Teheran dan membahas masalah lainnya.Nasib kesepakatan multilateral tetap tidak pasti sejak Mei 2018, ketika mantan presiden AS Donald Trump menarik negaranya keluar dari perjanjian dan memberlakukan kembali sanksi anti-Iran yang telah dicabut berdasarkan dokumen yang didukung PBB. Pemerintahan Trump kemudian meluncurkan kampanye "tekanan maksimum", di mana ia menempatkan serangkaian sanksi lain di bawah banyak tajuk tentang Iran.Delegasi AS juga telah melakukan perjalanan ke Wina, tetapi tidak memiliki izin Iran untuk menghadiri diskusi tersebut.Selama negosiasi, dua kelompok kerja tingkat ahli membahas sanksi yang mungkin dihapus Washington serta pembatasan nuklir yang mungkin diamati Teheran, dan melaporkan kesimpulan mereka ke Komisi Gabungan JCPOA.(IT/TGM)