Pangkalan Angkatan Darat AS Di Erbil Menjadi Sasaran Serangan Drone

Beberapa ledakan terdengar di wilayah Kurdistan Irak menurut beberapa sumber.Beberapa ledakan terdengar di Erbil, ibu kota wilayah Kurdistan Irak menurut Saberin News.Kolom asap dilaporkan naik dari pangkalan pasukan AS di dekat bandara dan dikatakan bahwa setidaknya satu roket menghantam pangkalan itu.Jalan menuju bandara dan konsulat AS di Erbil ditutup.Setidaknya seorang tentara AS terluka akibat serangan roket itu.Beberapa sumber lain telah mengumumkan bahwa serangan itu telah dilakukan oleh drone bunuh diri meskipun ada sistem pertahanan udara canggih AS di pangkalan tersebut.(IT/TGM)