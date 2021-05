'Israel' Khawatir Tentang Kemungkinan Pendekatan Iran-Saudi

Israel, worried about possible Iranian-Saudi rapprochement.jpg

IslamTimes - Milieus Zionis menyuarakan keprihatinan tentang kemungkinan pemulihan hubungan antara Arab Saudi di satu sisi dan Iran dan Suriah di sisi lain; sesuatu yang akan membuat harapan Tel Aviv untuk membentuk poros dengan beberapa orang Arab melawan Poros Perlawanan pergi bersama angin.

Ketakutan yang meningkat dari kemungkinan pendekatan Saudi-Iran dan Saudi-Suriah di antara Zionis tercermin dalam pernyataan dari analis dan outlet media Zionis 'Israel'.Langkah diplomatik antara Riyadh-Tehran dan Riyadh-Damaskus dipandang sebagai indikator yang mengganggu Tel Aviv dan awal untuk membatalkan taruhan Zionis pada aliansi 'Israel'-Teluk melawan Iran.Dalam hal ini, analis politik Zionis Moav Vardi bertanya: "Bukankah ini berita buruk untuk Zionis 'Israel'? Zionis 'Israel' dan Amerika Serikat membentuk aliansi dengan negara-negara Teluk dan Arab Saudi dalam front persatuan melawan Iran. Ini mulai runtuh dan Saudi mulai menyadari bahwa [Presiden AS Joe] Biden tidak akan menyerang [terhadap Iran]. "Sementara itu, Koresponden Urusan Arab Kanal Zionis 'Israel', Roi Kais berkata, “Saya yakin bahwa berita seperti itu mengkhawatirkan Zionis 'Israel'.Jika dia cenderung melakukan operasi apa pun terhadap Iran, dia harus tahu bahwa dia pada akhirnya tidak dapat bergantung pada negara-negara ini yang bergerak di antara sumbu yang berbeda. Ini tidak hanya berlaku untuk Arab Saudi tetapi juga untuk negara-negara Teluk lainnya.”Pandangan Zionis terhadap langkah diplomatik ini datang dalam proses merevisi kancah regional di tengah kebijakan menghadapi Poros Perlawanan dan transformasi yang terjadi dalam kebijakan AS dalam menangani masalah regional dan internasional.”Vardi menambahkan bahwa "Arab Saudi telah menjadi musuh terberat Iran dan Suriah selama perang di Suriah, dan kita sekarang menyaksikan angin baru antara Tehran dan Riyadh, dan mungkin Damaskus, dan ini adalah perkembangan utama di wilayah tersebut."Sementara itu, Kais mengatakan, “Tidak ada keraguan bahwa kekalahan Trump dalam pemilu AS memberikan pukulan keras bagi Mohammad Bin Salman, sementara Biden kembali ke kesepakatan nuklir. Saya percaya bahwa bin Salman sekarang harus mengubah arahnya dan mulai terbiasa dengan kenyataan baru, menambahkan bahwa dia gagal mengakhiri perang Yaman karena dia tidak membuat pencapaian apa pun di bidang itu."Lingkungan Zionis 'Israel' mencerminkan, juga, keputusasaan total terhadap hubungan Teluk-Suriah yang bergerak maju menjadi normal setelah upaya yang didukung oleh teluk untuk menggulingkan Presiden Suriah Bashar Assad terbukti sia-sia.[IT/r]