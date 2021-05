Jajak Pendapat: Penurunan Tajam Dukungan untuk Entitas Zionis di kalangan Muda Kristen Evangelis AS

Evangelical Christians, support for the Zionist entity in Al-Quds (Jerusalem).jpg

IslamTimes - Perpecahan generasi yang tumbuh dalam sikap yang mendukung entitas Zionis di antara orang-orang Kristen evangelis AS disorot oleh jajak pendapat baru-baru ini, yang berpotensi meramalkan penurunan dukungan yang signifikan untuk rezim pendudukan.

Jajak pendapat tersebut, yang dilakukan oleh para peneliti di University of North Carolina, menanyai 700 orang Kristen evangelis berusia antara 18 dan 29 tahun dan dilakukan sebagai persiapan untuk sebuah buku yang akan datang, media Zionis Israel melaporkan.Entitas Zionis semakin mengandalkan dukungan dari kelompok pemungut suara AS ini yang memandang rezim Zionis Israel dengan baik karena alasan agama.Penemuan tersebut dapat mengindikasikan hilangnya sekutu penting Tel Aviv, kata para peneliti dari jajak pendapat tersebut kepada The Times of Israel (TOI).Tren yang tampak di antara orang-orang Kristen evangelis mencerminkan perbedaan pendapat generasi yang serupa tentang konflik Zionis Israel-Palestina di antara orang-orang Yahudi AS.Antara Maret dan April, responden ditanya di mana mereka memberikan dukungan mereka dalam "sengketa Zionis Israel-Palestina".Dukungan untuk Zionis 'Israel' didukung oleh 33,6 persen dari mereka yang ditanyai, 24,3 persen berpihak pada Palestina, sementara 42,2 persen menunjukkan tanggapan netral.Temuan ini sangat berbeda dari pertanyaan serupa yang dilakukan oleh peneliti yang sama pada 2018, ketika 75 persen responden memihak Zionis 'Israel' atas Palestina, menurut TOI.Pada saat itu, kurang dari 3 persen menyatakan dukungan untuk Palestina. Selain itu, 45 persen responden menunjukkan bahwa mereka mendukung pembentukan negara Palestina bersama Zionis 'Israel'.[IT/r]