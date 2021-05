Jalan Menuju Pemilu Ulang: Mayoritas Warga Suriah Percaya Assad Adalah Satu-Satunya Pemimpin yang Mampu Menghadapi Barat

Syrians believe Assad is only leader able to confront the West.jpg

IslamTimes - Meskipun Perang Saudara Suriah telah menewaskan hampir 400.000 orang dan jutaan lainnya terlantar, Bashar al-Assad dianggap sebagai orang yang paling tepat untuk berdiri di pucuk pimpinan negara yang dilanda perang itu.

Dan seorang ahli lokal mengatakan dia kemungkinan akan memenangkan pemilihan presiden pada hari Rabu (26/5). Pada tahun 2014, ketika Daesh (ISIS/IS) mencapai puncaknya di Suriah, Presiden Bashar al-Assad memenangkan pemilihan presiden, mendapatkan sekitar 90 persen suara.Pada hari Rabu, ketika warga Suriah kembali ke TPS, dia diharapkan untuk mengklaim kemenangan sekali lagi.Taleb Ibrahim, seorang analis politik yang berbasis di Damaskus, mengatakan hasil pemilu yang akan datang agak dapat diprediksi dan ini berasal dari sebagian besar penduduk yang mendukung presiden mereka dan mereka ingin dia tetap berkuasa."Dia dipandang sebagai pemimpin yang mengarahkan negara melalui perang yang rumit ini. Dia juga dianggap sebagai orang yang dapat berdiri teguh dalam menghadapi agenda Barat dan dia adalah orang yang dapat membantu rakyat Suriah untuk mendapatkan kembali stabilitas dan perdamaian" .Dalam file foto 5 Desember 2016 ini, tentara Suriah menembakkan senjata mereka selama pertempuran dengan pejuang pemberontak di garis depan Ramouseh, timur Aleppo, Suriah.Kritikus Assad berpikir sebaliknya. bahkan sebelum meletusnya Musim Semi Arab di Suriah pada Maret 2011,Assad sering dikecam karena "menindas" dan "menekan" minoritas dan oposisi negara dan karena gagal menerapkan reformasi sosial dan ekonomi yang sangat dibutuhkan.Ketika perang saudara meletus, dia ditegur karena tidak meninggalkan jabatannya untuk memberi ruang bagi oposisi yang terfragmentasi untuk mengambil alih, untuk menindak para pengunjuk rasa, dan untuk memicu perang yang telah menewaskan hampir 400.000 orang dan membuat jutaan orang lainnya mengungsi.Di Barat, dia juga dikritik karena tidak mengikuti proses demokrasi dan karena mengandalkan Iran dan Rusia untuk melawan elemen-elemen yang dianggap sah oleh komunitas internasional, meskipun Damaskus telah berulang kali menekankan bahwa mereka memerangi ekstremis.Prestasinya, di sisi lain, sebagian besar tidak dilihat.Dia adalah orang yang menghubungkan negara dengan internet, dia membuka banyak bank, menyediakan pendidikan bagi massa, memperkenalkan serangkaian reformasi ekonomi, dan memberi kesempatan kepada oposisi untuk mengekspresikan dirinya.Bagi Barat, kata Ibrahim, ini tidak cukup. "Barat akan selalu menentang siapa pun, yang tidak sesuai dengan agenda mereka. Mereka akan memberikan dukungan mereka di belakang seorang diktator jika diktator itu sesuai dengan tujuan mereka. Suriah tidak mengikuti irama AS dan inilah alasannya. akan selalu dibanting ".Letusan perang saudara di Suriah belum membuat hubungan antara Suriah dan Barat menjadi lebih baik. Selama satu dekade pertempuran hebat, AS mengebom Suriah dalam sejumlah kesempatan.Selama pemerintahan Barack Obama dan kemudian Donald Trump, serangan itu dilakukan sebagai tanggapan atas dugaan serangan senjata kimia oleh Tentara Suriah.Sekarang, di bawah Presiden Joe Biden serangan itu ditujukan untuk mengekang milisi Iran yang ditempatkan di daerah tersebut.Tetapi Ibrahim mengatakan tekanan Amerika tidak terbatas pada bidang militer tapi juga ekonomis."Saya tidak ingat saat Suriah tidak berada di bawah sanksi Barat. Ini adalah bagian tak terpisahkan dari kebijakan mereka yang menghukum mereka yang tidak mematuhi aturan mereka. Kami telah melihatnya di Irak, Iran, Rusia, dan tempat-tempat lain. . Suriah tidak terkecuali ".Gelombang sanksi terbaru terhadap Suriah diberlakukan pada awal Mei, ketika Presiden AS Biden memutuskan untuk memperpanjang tekanan Washington pada Damaskus, termasuk pembekuan aset orang-orang tertentu dan larangan barang dan jasa tertentu ke negara itu.Ibrahim yakin bahwa kebijakan ini tidak akan berubah seiring waktu dan oleh karena itu menurutnya Suriah perlu bekerja sama dengan berbagai pemain internasional untuk memastikan kepentingannya tetap terjaga."Suriah perlu meningkatkan kerjasamanya dengan Rusia, Iran, China, dan pemain lain. Ini perlu menciptakan blok ekonomi dan militer dengan negara-negara ini karena ini adalah satu-satunya jalan ke depan".[IT/r]