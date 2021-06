Warga Palestina Raih Momen Persatuan

Pemuda Palestinadi kamp Jabalia (The New York Times).

Islam imes - Di tengah derasnya gerakan koalisi untuk mendepak Benjamin Netanyahu dari posisinya, warga Palestina yang terfragmentasi dalam beberapa kelompok meraih sebuah momen persatuan langka.

Dalam sebuah artikel panjang yang dimuat hari Selasa di The New York Times, dijelaskan bahwa kemungkinan kepergian Netanyahu merupakan momen penting bagi orang Israel. Tapi bagi banyak warga Palestina, kemungkinan penggantinya, Naftali Bennett, tidak akan membawa perbaikan. Bennett adalah mantan kepala staf Netanyahu, dan mantan pemimpin pemukim yang langsung menolak kenegaraan Palestina.Pemerintahan Palestina sendiri telah lama terfragmentasi secara fisik dan politik antara Otoritas Palestina yang didukung Amerika di Tepi Barat yang diduduki; Hamas yang menguasai Gaza; minoritas Palestina di dalam Israel yang suaranya semakin diperhitungkan untuk membentuk atau menghancurkan pemerintahan Israel; dan diaspora yang luas.Namun di samping perang 11 hari yang mematikan bulan lalu antara Israel dan Hamas di Gaza, dan pertarungan terburuk dari kekerasan Arab-Yahudi antarkomunal yang telah mengguncang Israel dalam beberapa dekade, bagian-bagian yang berbeda ini tiba-tiba bersatu dalam ledakan identitas dan tujuan bersama yang tampaknya tanpa pemimpin.Dalam tampilan persatuan yang langka, ratusan ribu warga Palestina mengamati pemogokan umum pada 12 Mei di Gaza, Tepi Barat, kamp-kamp pengungsi Lebanon dan di dalam Israel sendiri."Saya tidak berpikir siapa pun yang bertanggung jawab di Israel akan membuat banyak perbedaan bagi Palestina," kata Ahmad Aweidah, mantan kepala bursa saham Palestina. "Mungkin ada sedikit perbedaan dan nuansa tetapi semua partai arus utama Israel, dengan sedikit pengecualian di ekstrem kiri, memiliki ideologi yang hampir sama."Namun serangan pada pertengahan Mei, kata Aweidah, "menunjukkan bahwa kita bersatu, tidak peduli apa yang Israel telah coba lakukan selama 73 tahun, mengkategorikan kita menjadi orang Arab Israel, Tepi Barat, Yerusalem, Gaza, pengungsi dan diaspora. Tidak ada yang berhasil. Kami kembali ke titik awal.”Yang kemudian menjadi konsekuensi jauh lebih besar bagi banyak warga Palestina di dalam dan di luar Israel adalah pergeseran generasi dalam masyarakat Palestina, yang telah menimbulkan tantangan baru bagi "penjaga lama (old guard)" Palestina yang sudah lemah dan terpecah dan mengguncang paradigma tradisional konflik Israel-Palestina.Di antara warga Palestina yang lebih muda, wacana telah berubah dari diskusi tentang kemungkinan perbatasan sebuah ministate Palestina yang diduga berbatasan dengan Israel, menjadi agenda yang luas dan longgar untuk mengejar hak, kebebasan dan keadilan di dalam wilayah pendudukan dan Israel sendiri."Saya pikir kunci dari apa yang telah berubah adalah lembaga Palestina,” kata Fadi Quran, direktur kampanye di Avaaz, sebuah organisasi nirlaba yang mempromosikan perubahan yang digerakkan oleh masyarakat, dan pengorganisir komunitas yang berbasis di Tepi Barat."Di masa lalu, ketika orang-orang Palestina diwawancarai di televisi, kalimat kuncinya adalah 'Kapan komunitas internasional datang untuk menyelamatkan kita, kapan Israel akan dimintai pertanggungjawaban, atau kapan negara-negara Arab akan datang dan menyelamatkan kita?'” kata Fadi. "Sekarang wacana kaum muda adalah, 'Kami punya ini, pada dasarnya. Kita bisa melakukannya bersama.'"Pergeseran generasi sebagian merupakan tanggapan terhadap kegagalan penjaga lama Palestina untuk memenuhi janji tahun 1990-an, ketika penandatanganan perjanjian diplomatik yang dikenal sebagai Kesepakatan Oslo tampaknya menempatkan negara Palestina dalam jangkauan. Tapi negosiator Palestina dan Israel gagal mencapai kesepakatan akhir, dan pendudukan Israel di Tepi Barat, yang dulu dianggap sementara, sekarang sudah berusia lebih dari setengah abad.Dalam beberapa tahun terakhir, kesuraman Palestina semakin dalam karena kebijakan pemerintahan Trump, yang menguntungkan Israel dan membantu memperkuat cengkeramannya.Pemerintahan Trump membantu menengahi serangkaian perjanjian normalisasi bersejarah antara Israel dan Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko, yang mengabaikan Palestina dan menghancurkan persatuan Arab selama puluhan tahun di sekitar Palestina.Di dalam Israel, warga Arab, yang merupakan seperlima dari populasi, telah mengalami dekade pengabaian dan diskriminasi dalam anggaran negara dan kebijakan perumahan dan pertanahan. Mereka semakin dipermalukan oleh pengesahan Undang-Undang Negara Bangsa yang menghasut pada tahun 2018 yang mengabadikan hak penentuan nasib sendiri nasional sebagai "unik bagi orang-orang Yahudi," daripada untuk semua warga negara Israel, dan menurunkan bahasa Arab dari bahasa resmi menjadi satu dengan status khusus.Palestina telah dibantu oleh kebangkitan internasional dan momentum gerakan seperti Black Lives Matter, yang berbicara dalam bahasa hak dan keadilan sejarah, menurut para ahli.Pada saat yang sama, struktur resmi Palestina telah runtuh. Partai Fatah yang dulunya monolitik serta dipimpin oleh para pendiri perjuangan nasional Palestina, dan kekuatan dominan di Otoritas Palestina terpecah menjadi tiga faksi yang bersaing menjelang pemilihan umum Palestina yang telah lama ditunggu-tunggu yang telah dijadwalkan pada 22 Mei.Dalam ukuran kegembiraan populer tentang apa yang akan menjadi pemungutan suara pertama di wilayah pendudukan sejak 2006, lebih dari 93 persen warga Palestina yang memenuhi syarat telah mendaftar untuk memilih, dan 36 partai dengan sekitar 1.400 kandidat direncanakan untuk bersaing memperebutkan 132 kursi di Palestina. majelis. Hampir 40 persen kandidat berusia 40 tahun atau lebih muda, menurut Komisi Pemilihan Pusat Palestina.Kemudian Abbas menunda pemilihan tanpa batas waktu, membuat rakyat Palestina tidak dapat mengekspresikan pilihan demokratis mereka.Semua ini membantu memacu gelombang protes akar rumput di Yerusalem Timur yang menarik perhatian dunia, pemogokan umum oleh warga Palestina di seluruh wilayah dan ledakan dukungan online dari selebriti internasional.Beberapa analis mengatakan mereka ragu bahwa kilatan persatuan Palestina baru-baru ini akan memiliki dampak langsung dan mendalam pada realitas Palestina. Tetapi yang lain berpendapat bahwa setelah bertahun-tahun mengalami stagnasi, perjuangan Palestina kembali dengan rasa energi, konektivitas, solidaritas, dan aktivisme yang baru.Peristiwa beberapa minggu terakhir adalah "seperti gempa bumi," kata Hanan Ashrawi, seorang pemimpin Palestina berpengalaman dan mantan pejabat senior. "Kami adalah bagian dari percakapan global tentang hak, keadilan, kebebasan, dan Israel tidak dapat menutupnya atau menyensornya."