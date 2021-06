Menhan Israel Bahas Iran dan Gaza dengan Pemimpin AS

Benny Gantz, Israeli Defense Minister.jpg

IslamTimes - Menteri Pertahanan Zionis Israel Benny Gantz, selama kunjungan singkat ke Amerika Serikat yang terjadi di tengah perombakan politik besar di negara asalnya, akan membahas pembicaraan internasional Kamis (3/6) dengan Iran dan cara-cara untuk mengkonsolidasikan gencatan senjata di Gaza.

Gantz tiba untuk konsultasi sehari dengan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dan Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan sebagai bagian dari dialog bilateral strategis yang berfokus pada Iran, dengan Zionis Israel terus menentang upaya yang dipimpin Amerika untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir JCPOA."Saya pikir aman untuk mengharapkan bahwa di antara hal-hal yang akan mereka bicarakan adalah masalah keamanan regional dan jelas kami memiliki setiap harapan bahwa Iran dan perilaku jahatnya di kawasan pasti akan muncul," kata juru bicara Pentagon John Kirby kepada wartawan.Awal pekan ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan bahwa Tel Aviv dapat menggunakan tindakan sepihak untuk mencegah Iran yang bersenjata nuklir bahkan jika itu berarti tidak mematuhi AS.Pada hari Rabu (2/6), para pemimpin oposisi Zionis Israel mengumumkan bahwa mereka telah berhasil melengserkan Netanyahu setelah belasan tahun berkuasa tanpa gangguan. Gantz dan partai Kahol Lavan yang berhaluan tengah adalah bagian dari “koalisi perubahan” yang muncul.Kantor Gantz mengatakan bahwa berbagai aspek gencatan senjata Gaza juga akan dipertimbangkan selama kunjungan tersebut. Menurut Senator GOP AS Lindsey Graham, Zionis Israel berencana untuk meminta bantuan US$1 miliar untuk mengisi kembali sistem pertahanan udara Iron Dome yang digunakan untuk mencegat roket selama perselisihan terakhir dengan kelompok-kelompok militan Palestina.Permusuhan terbaru, yang berlangsung selama 11 hari dan berakhir dengan gencatan senjata pada 20 Mei, dilaporkan menewaskan 12 orang di Israel dan lebih dari 270 warga Palestina di Gaza, Yerusalem dan Tepi Barat. [IT/r]