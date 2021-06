Erdogan Mengatakan Dia Membuat Biden Sadar Bahwa Posisi Turki pada Sistem Rudal S-400 Tetap Tidak Berubah

Recep Tayyip Erdogan -Turkey's President and leader of the AKP Justice and Development Party.jpg

IslamTimes - Amerika Serikat telah menghabiskan bertahun-tahun menekan sekutu NATO-nya untuk tidak membeli sistem rudal buatan Rusia, mengklaim bahwa itu merupakan ancaman bagi aliansi dan tidak sesuai dengan peralatan NATO.

Keras kepala Ankara mendorong Washington untuk mengeluarkan Turki dari program pesawat tempur F-35 dan memberikan sanksi kepada entitas yang mengoordinasikan sektor pertahanan Turki.Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan dia menjelaskan kepada Presiden AS Joe Biden bahwa posisi Ankara pada sistem rudal S-400 tetap tidak berubah. “Saya memberi tahu Biden: Jangan berharap Turki mengambil langkah baru sehubungan dengan F-35 atau S-400. Karena kami sudah melakukan bagian kami pada F-35. Kami meminta Anda untuk sistem pertahanan udara Patriot, tetapi Anda tidak memberikannya kepada kami. Sebaliknya, Anda bahkan mengambil orang-orang yang ditempatkan di pangkalan kami. Apa yang bisa kami lakukan? Kami memecahkan masalah ini sendiri," kata Erdogan, berbicara kepada wartawan di Baku, Azerbaijan. pernyataan yang dikutip oleh Sputnik Turki.Presiden Turki mengatakan kepada wartawan bahwa Presiden Biden ingin berkunjung ke Turki, dan mengatakan bahwa di tengah penarikan AS yang akan segera terjadi dari Afghanistan, Ankara siap untuk mengambil "lebih banyak tanggung jawab di sana."Dia menambahkan bahwa Turki berencana untuk membahas masalah kerja sama industri pertahanan dengan AS.“Dalam proses negosiasi ke depan, kepala kementerian luar negeri, kementerian pertahanan dan industri pertahanan akan terlibat,” kata Erdogan.Biden dan Erdogan semuanya tersenyum pada pembicaraan tatap muka pertama mereka dengan Biden dalam kapasitasnya sebagai presiden AS pada hari Senin.Kedua pemimpin tetap bungkam tentang apakah ada terobosan yang dicapai dalam beberapa perselisihan lama antara negara mereka, termasuk masalah S-400, Suriah, pengakuan AS atas Genosida Armenia, dan masalah lainnya.[IT/r]