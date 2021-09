Tehran Ancam Perluas Serangan Terhadap Teroris di Irak Utara, Tuntut Penutupan Pangkalan AS

Iran backs 'decisive response' to threats

IslamTimes - Pengawal Revolusi Iran meluncurkan beberapa rudal, artileri dan serangan pesawat nir awak ke Kurdistan Irak selama sepuluh hari terakhir setelah memperingatkan bahwa Tehran tidak akan mentolerir penumpukan jihadis dan milisi lain di daerah tersebut.

Secara formal, Iran dan Irak tetap menjadi sekutu dalam perang melawan Daesh (ISIS/IS).Iran akan melanjutkan dan bahkan mungkin memperluas serangan misilnya terhadap kelompok teroris di negara tetangga Irak, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Mayor Jenderal Mohammad Bagheri telah mengumumkan.“Kami akan melanjutkan operasi kami melawan kelompok anti-revolusioner dan kami tidak akan mentolerir kerusakan di perbatasan [kami],” kata Bagheri, berbicara kepada wartawan pada hari Minggu (19/9), dan merujuk pada pasukan yang mencari penggulingan pemerintah Iran. Menekankan bahwa itu adalah “hak hukum dan logis Iran untuk menikmati perbatasan yang aman dan tenang,” komandan tersebut mendesak “pejabat di wilayah ini dan pemerintah Irak” untuk “mengambil tindakan” terhadap elemen-elemen ini.Bagheri memberikan kritik khusus untuk pihak berwenang di Kurdistan Irak, mendesak yang terakhir untuk tidak mengizinkan "tentara bayaran" AS dan Zionis Israel untuk mendirikan kamp pelatihan, stasiun televisi dan radio dan fasilitas lainnya di sepanjang perbatasan Iran, mengancam untuk "memusnahkan" kamp-kamp tersebut, dan menuntut agar AS menutup fasilitas militernya di dekat bandara Erbil.Pangkalan Erbil telah diserang berulang kali oleh milisi Syiah yang bersekutu dengan pemerintah Baghdad dalam beberapa bulan terakhir. Komandan menyarankan bahwa kelemahan pemerintah Baghdad telah memungkinkan AS, Israel, dan beberapa negara Teluk Persia untuk merangsang teroris untuk memperluas operasi mereka di wilayah tersebut.“Jika kehadiran kelompok teroris dan tindakan jahat mereka terus berlanjut, kami akan memusnahkan mereka dengan mengulangi dan memperluas operasi kami, sampai mereka benar-benar meninggalkan [daerah itu],” Bagheri memperingatkan dalam komentarnya hari Minggu.Pernyataan komandan itu muncul setelah beberapa serangan rudal Pengawal Revolusi terhadap pasukan teroris di Irak utara selama sepuluh hari terakhir.Serangan terbaru—menargetkan pusat pelatihan “milik teroris yang didukung asing,” terjadi Kamis dan melibatkan tujuh rudal balistik jarak pendek, dengan puluhan komandan teroris tewas dan terluka, menurut militer Iran.Sebelum itu, Pengawal Revolusi melancarkan serangan artileri dan drone ke kubu teroris di Kurdistan.[IT/r]