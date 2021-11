Biden Memberitahu Xi: AS Patuhi Kebijakan 'Satu China'

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden dilaporkan telah memberi tahu Presiden China Xi Jinping bahwa AS tidak mendukung “kemerdekaan Taiwan.”

Pada pertemuan puncak virtual pada hari Senin (15/11) (waktu AS), Biden mengatakan bahwa AS mematuhi kebijakan 'satu China', China Central Television (CCTV) melaporkan setelah KTT bilateral."Pemerintah AS akan secara konsisten dan jangka panjang mematuhi kebijakan 'satu China', [AS] tidak mendukung 'kemerdekaan Taiwan' dan berharap untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Selat Taiwan," saluran TV mengutip Biden sebagai pepatah.Joe Biden mencatat selama pertemuan bahwa AS tidak bertujuan untuk mengubah sistem China atau memasuki konflik dengan Beijing, menurut CCTV.Saat mengomentari hasil KTT, seorang pejabat senior pemerintah Amerika berpendapat bahwa Presiden Joe Biden menegaskan kembali “pendekatan yang sangat lama” AS terhadap Taiwan.“Ada sesuatu yang telah ditegaskan kembali oleh AS di berbagai titik dari waktu ke waktu, apa yang telah ditegaskan oleh pejabat kami secara terbuka awal tahun ini bahwa tidak ada yang baru atau berbeda sebagai bagian dari kebijakan AS,” kata pejabat itu.Menurut pembacaan Gedung Putih dari pertemuan virtual Biden dengan pemimpin China Xi Jinping, “Presiden Biden menggarisbawahi bahwa Amerika Serikat tetap berkomitmen pada kebijakan 'satu China', dipandu oleh Undang-Undang Hubungan Taiwan, tiga Komunike Bersama, dan Enam Jaminan, dan bahwa Amerika Serikat sangat menentang upaya sepihak untuk mengubah status quo atau merusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.”Presiden China Xi Jinping, pada gilirannya, memperingatkan Joe Biden selama pertemuan online bahwa China siap untuk mengambil tindakan tegas jika pasukan separatis di Taiwan melewati “garis merah,” lapor Xinhua.“Kami sabar dan bersedia melakukan yang terbaik untuk mengupayakan prospek reunifikasi damai dengan ketulusan sepenuhnya,” kata Xi Jinping, seperti dikutip oleh China Central Television (CCTV), memperingatkan bahwa jika pasukan “kemerdekaan Taiwan” memprovokasi masalah ini, atau bahkan melewati garis merah, daratan harus mengambil tindakan tegas.Pemimpin China itu mengatakan bahwa dia berharap presiden AS akan menunjukkan kepemimpinan politik dan membawa kebijakan China Washington ke jalur yang "rasional".Xi juga mengatakan kepada Biden selama pertemuan online bahwa kepentingan kedua negara sangat terkait, dan kerja sama akan bermanfaat bagi keduanya, menurut Xinhua.[IT/r]