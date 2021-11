Israel Mencoba Membangun Kasus Baru Terhadap Iran Menjelang Pembicaraan Wina

IslamTimes- Menteri urusan militer Israel Benny Gantz awal pekan ini mengklaim bahwa program pesawat tak berawak Iran merupakan ancaman bagi seluruh wilayah, dengan mengatakan, “Kadang-kadang penggunaan kekuatan, dan demonstrasi itu, mampu mencegah perlunya penggunaan kekuatan yang lebih kuat. .”

Ketika diplomat dari Iran dan pihak-pihak yang tersisa dalam perjanjian nuklir membuat persiapan untuk melanjutkan pembicaraan Wina tentang penghapusan sanksi AS, Israel sekali lagi menggunakan plot yang bertujuan untuk mengganggu upaya diplomatik untuk mengakhiri krisis yang dibuat AS-Israel yang menargetkan program nuklir damai Teheran.Menteri urusan militer Israel Benny Gantz awal pekan ini mengklaim bahwa program pesawat tak berawak Iran merupakan ancaman bagi seluruh wilayah, dengan mengatakan, “Kadang-kadang penggunaan kekuatan, dan demonstrasi itu, mampu mencegah perlunya penggunaan kekuatan yang lebih kuat. .”“Sebagian besar serangan pesawat tak berawak yang telah kita lihat sejauh ini berasal dari Iran selatan dan tenggara terhadap target di laut,” klaimnya.Gantz juga merujuk pada sanksi AS terhadap Iran, dengan mengatakan, “Saya berterima kasih kepada sekutu Amerika kami atas sanksi dan tindakan lain yang mereka ambil baru-baru ini di bidang ini untuk mencapai tujuan bersama kami.”Israel dengan gigih menganjurkan agar Amerika tidak kembali ke kesepakatan nuklir Iran, yang secara resmi disebut Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA), yang dicapai antara Teheran dan enam kekuatan dunia pada 2015 dan ditinggalkan oleh AS pada 2018 di bawah lobi intens Israel.(IT/TGM)