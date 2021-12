Game of Expulsion: Staf Kedutaan Besar AS Diminta Meninggalkan Moskow

IslamTimes - Pekerja kedutaan Amerika yang ditempatkan di Moskow sejak lebih dari tiga tahun diberi waktu beberapa minggu untuk meninggalkan negara itu, Kementerian Luar Negeri Rusia mengumumkan di tengah perselisihan yang berkembang dengan Washington mengenai visa diplomatik.

Berbicara pada briefing pada hari Rabu (1/12), juru bicara diplomatik Maria Zakharova mengumumkan bahwa “pada 31 Januari 2022, karyawan kedutaan AS di Moskow yang telah bertugas selama lebih dari tiga tahun harus meninggalkan Rusia.”Berita itu muncul setelah Washington dilaporkan membantah memperpanjang visa puluhan anggota keluarga diplomat Rusia yang berbasis di AS. Menurut Zakharova, “kami menganggap langkah Amerika sebagai pengusiran yang jelas dan berniat untuk bereaksi sesuai dengan itu.”Dia mengatakan bahwa “permainan seperti itu” dimulai oleh keputusan kebijakan Amerika, bukan karena Rusia ingin memutuskan hubungan. “Kami berusaha lama dan keras untuk berunding dengan mereka dan mengarahkan mereka ke beberapa solusi konstruktif untuk masalah ini, tetapi mereka membuat pilihan mereka.”Awal pekan ini, Wakil Menteri Luar Negeri Sergey Ryabkov mengatakan Moskow akan membalas kebuntuan tersebut. Kedua negara telah terlibat dalam pertikaian lama mengenai jumlah diplomat yang dapat ditempatkan di kedua negara.Presiden AS Joe Biden mengungkapkan bulan lalu bahwa jumlah staf Amerika di Rusia telah berkurang menjadi 120 dari 1.200 pada awal 2017, dan mengatakan sulit untuk melanjutkan operasi di sana ketika terbatas hanya pada “kehadiran sementara.”Washington juga telah memerintahkan penutupan konsulatnya di seluruh negara terbesar di dunia itu.Awal tahun ini, dengan alasan pembatasan perekrutan staf lokal, Kedutaan Besar AS di Moskow berhenti memproses visa non-diplomatik dan mencantumkan orang Rusia sebagai “kebangsaan tunawisma,” yang pada dasarnya memaksa pemohon visa imigran untuk bepergian ke negara ketiga, seperti Polandia.Rusia, bagaimanapun, mempertanyakan mengapa kantor perwakilan AS membutuhkan begitu banyak karyawan untuk memproses dokumen konsuler.Zakharova juga mengecam langkah itu, dengan mengatakan bahwa diplomat AS “telah mengubah prosedur teknis, prosedur rutin untuk abad ke-21, menjadi neraka yang nyata,” dan mengatakan utusan Amerika “telah bertahun-tahun menghancurkan sistem layanan konsuler di Rusia. ”Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Biden pada Juni untuk pertemuan puncak bilateral pertama mereka sejak pemimpin AS itu menjabat dan kemudian membahas normalisasi layanan kedutaan. Menteri luar negeri Moskow, Sergey Lavrov, bagaimanapun, mengatakan pembicaraan itu terbukti sia-sia karena upaya Amerika untuk menekan Kremlin agar menyetujui persyaratan yang ditetapkan oleh Gedung Putih. [IT/r]