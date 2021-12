AS Mengakhiri Pembicaraan Wina, Mengatakan Iran Tidak 'Serius' Tentang Memenuhi Standar Kepatuhan JCPOA

Vienna talks.jpg

IslamTimes - "Kami telah melakukan pembicaraan putaran pertama ini sejak pemerintah baru [Iran], dan apa yang telah kami lihat dalam beberapa hari terakhir adalah bahwa Iran saat ini tampaknya tidak serius dalam melakukan apa yang diperlukan untuk kembali patuh, itulah sebabnya kami mengakhiri putaran pembicaraan di Wina ini," kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada hari Jumat (3/12), menambahkan AS akan "berkonsultasi dengan sangat erat dan hati-hati" dengan mitra untuk kesepakatan nuklir 2015, termasuk Rusia, China, dan Uni Eropa, serta "negara-negara yang peduli" seperti Zionis Israel, Arab Saudi, dan negara-negara Teluk.

Pada tahun 2018, Presiden AS saat itu Donald Trump secara sepihak menarik diri dari kesepakatan nuklir 2015, mengklaim tanpa bukti bahwa Iran telah diam-diam melanggar ajarannya. Dia menerapkan kembali sanksi AS, dan meskipun mitra kesepakatan lainnya tidak yakin dengan klaim Trump, mereka tetap mematuhi sanksi AS, yang menyebabkan Iran mundur juga.AS tiba-tiba menarik diri dari pembicaraan yang bertujuan untuk kembali ke kesepakatan nuklir Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) 2015 dengan Iran dan enam negara lain, mengklaim Teheran tidak "serius" tentang negosiasi tersebut.Diplomat top AS itu tidak merinci mengapa dia yakin Iran tidak serius tentang pembicaraan itu, karena Washington telah memberi isyarat selama berbulan-bulan bahwa pihaknya ingin kembali ke meja perundingan dan percaya kesepakatan dapat dicapai, meskipun juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price memang mengatakan pada bulan Oktober bahwa Washington tidak "optimis, tidak pesimis," tetapi hanya "bermata jernih" tentang putaran pembicaraan baru.“Enam putaran pertama negosiasi membuat kemajuan, menemukan solusi kompromi kreatif untuk banyak masalah tersulit yang sulit bagi semua pihak. Pendekatan Iran minggu ini, sayangnya, bukan untuk mencoba menyelesaikan masalah yang tersisa," kata juru bicara Departemen Luar Negeri dalam pernyataan terpisah. Pertemuan terakhir komisi JCPOA berlangsung di Wina sebelumnya pada hari Jumat (3/12).“Pemerintahan Iran yang baru tidak datang ke Wina dengan proposal yang konstruktif,” tambah pejabat itu.Mohammad Marandi, seorang penasihat delegasi Wina Iran, mengatakan kepada CNN pada hari Kamis bahwa “satu-satunya pihak yang sejak awal duduk di meja dan tetap di meja adalah Iran.”"Jika ada kurangnya optimisme, itu karena tindakan Amerika Serikat. Pemerintahan saat ini di Washington, presiden Amerika Serikat, mengkritik kampanye 'tekanan maksimum' Trump, namun ketika dia berkuasa, dia melanjutkan kebijakan itu dan melanjutkan kebijakan itu hari ini,” kata Marandi tentang Biden.“Amerika Serikat jelas melanggar perjanjian dan melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB, sedangkan Iran sepenuhnya menerapkan kesepakatan nuklir; bahkan setelah Amerika Serikat meninggalkan kesepakatan, Iran terus mematuhi kesepakatan - secara penuh - selama setahun penuh, meskipun Eropa secara efektif meninggalkan kesepakatan,” tambah Marandi.“Kemudian, setelah satu tahun, Iran secara bertahap menurunkan komitmen mereka dan kemudian menghentikan komitmen mereka – dan bahkan itu sesuai dengan kesepakatan, karena Pasal 26 dan 36 mengizinkan Iran untuk berhenti mengimplementasikan kesepakatan ketika pihak lain tidak mematuhi mereka. sisi tawar-menawar.”Pertemuan Senin depan akan menjadi putaran ketujuh negosiasi, tetapi yang pertama sejak Presiden Iran Ebrahim Raisi menjabat pada Agustus. Seorang konservatif dan kritikus pendekatan pemerintahan Rouhani sebelumnya untuk pembicaraan, pemerintahan baru Raisi melakukan tinjauan menyeluruh dari negosiasi sejauh ini untuk mencari tahu mengapa mereka belum membuahkan hasil. [IT/r]