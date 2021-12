China Peringatkan AS Akan Membayar 'Biaya Tak Tertanggung' untuk Tindakan atas Taiwan

IslamTimes - China telah memperingatkan Amerika Serikat akan membayar "biaya yang tak terttanggung" karena tindakannya atas China Taipei, dengan mengatakan dengan mendorong pasukan separatis Taiwan, Washington menempatkan pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu dalam situasi berbahaya.

China memiliki kedaulatan atas China Taipei, dan di bawah kebijakan "Satu China", hampir semua negara dunia, termasuk AS, mengakui kedaulatan itu, yang berarti bahwa mereka tidak boleh melakukan kontak diplomatik langsung dengan pemerintah yang memproklamirkan diri di Taipei.Presiden separatis China Taipei Tsai Ing-wen memiliki aspirasi kemerdekaan dan memandang pulau itu sebagai "negara berdaulat," menolak prinsip "Satu China".AS telah lama mendekati Taipei dan menjual senjata ke pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu melanggar kebijakannya sendiri, membuat marah Beijing.Pada hari Kamis (30/12), Menteri Luar Negeri dan Penasihat Negara China Wang Yi mengatakan bahwa AS berisiko membayar harga yang tak tertahankan untuk mendorong pasukan separatis di Taipei.“AS telah kembali pada komitmennya yang dibuat ketika menjalin hubungan diplomatik dengan China, memaafkan dan mendukung pasukan ‘kemerdekaan Taiwan’, dan mencoba untuk mendistorsi dan melubangi Prinsip One Chine. Ini akan menempatkan Taiwan ke dalam situasi yang sangat genting dan membawa kerugian yang tak tertahankan bagi AS sendiri,” kata Wang, dalam sebuah wawancara dengan Kantor Berita resmi China Xinhua.“Reunifikasi China adalah tren yang tak terbendung. Upaya untuk mencari 'kemerdekaan Taiwan' pasti akan berakhir dengan kegagalan. Tidak ada jalan keluar lain bagi Taiwan selain bersatu kembali dengan daratan. Ini adalah tren sejarah yang tak terhindarkan dan satu-satunya hasil yang praktis dan logis,” tegas menteri luar negeri China.Hubungan China-AS semakin tegang dalam beberapa tahun terakhir, dengan dua ekonomi terbesar dunia bentrok karena berbagai masalah, termasuk perdagangan, China Taipei, Hong Kong, kegiatan militer di Laut China Selatan, dan asal-usul virus corona.Beijing secara teratur menggambarkan pulau itu sebagai masalah paling sensitif dalam hubungannya dengan Washington.China telah menerbangkan jet tempur di dekat China Taipei baru-baru ini, sementara AS dilaporkan memiliki pasukan yang dikerahkan di wilayah itu selama setahun terakhir untuk tujuan pelatihan. [IT/r]