Ramzy Baroud: 2021 di Palestina, Generasi Baru Akhirnya Bangkit

Warga Palestina mendemo blokadi Khan Yuni (MEMO).

Islam Times - Dalam artikel yang dimuat di Middle East Monitor di awal tahun baru, Ramzy Baroud menegaskan bahwa tahun 2021 menyaksikan persatuan, pencapaian budaya, dan harapan di Palestina karena generasi baru akhirnya menjadi pusat perhatian, menegaskan identitas dan sentralitasnya terhadap masa depan tanah airnya.

Baroud menulis;Pada awalnya, 2021 tampak seperti tahun biasa lainnya, satu tahun dari pendudukan Israel yang tak ada hentinya dan berlanjutnya kesengsaraan Palestina. Meski sebagian besar benar, dinamika pendudukan Israel di Palestina ditantang oleh rasa persatuan rakyat yang belum pernah terjadi sebelumnya di antara orang-orang Palestina, tidak hanya di Yerusalem Timur yang diduduki, Tepi Barat dan Gaza, tetapi juga di antara komunitas Palestina di Palestina yang bersejarah.Rasa harapan yang kuat akhirnya menggantikan rasa putus asa yang umum dirasakan di tahun-tahun sebelumnya. Dengan itu, semangat pembaruan dan kesediaan untuk merangkul ide-ide politik baru muncul di seluruh Palestina. Misalnya, menurut jajak pendapat Pusat Media dan Komunikasi Yerusalem (JMCC) dan diterbitkan pada 22 November, ada lebih banyak warga Palestina Tepi Barat yang mendukung solusi satu negara daripada mereka yang masih mendukung solusi dua negara yang praktis tidak ada lagi, yang mendominasi pemikiran Palestina selama beberapa dekade.Sementara itu, tahun 2021 dimulai dengan fokus pada sesuatu yang lain sama sekali: pandemi Covid-19. Selain melanda warga Palestina yang terkepung dan terjajah, terutama di Jalur Gaza, pandemi mulai menyebar di antara para tahanan Palestina.Pada bulan Februari, Otoritas Palestina, bersama dengan kelompok dan organisasi hak asasi manusia internasional, mengkritik Israel karena memblokir akses vaksin Covid-19 ke Jalur Gaza yang terkepung. Vaksin Sputnik 5 disumbangkan oleh Rusia, negara pertama yang berkontribusi memerangi pandemi di Palestina. Akhirnya, komunitas Palestina perlahan mengakses vaksin yang datang dari program COVAX. Namun, pandemi terus melanda Palestina yang diduduki, terutama ketika otoritas pendudukan Israel terus memblokir langkah-langkah pencegahan Palestina dan membongkar fasilitas darurat Covid-19 di wilayah pendudukan. Menurut situs Worldometer, 4.555 warga Palestina meninggal akibat Covid-19, sementara 432.602 dinyatakan positif pandemi mematikan.Seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya, krisis politik Israel dengan cepat mendominasi berita utama, ketika perebutan kekuasaan antara Perdana Menteri Israel saat itu, Benjamin Netanyahu, dan para pesaingnya berlanjut, yang mengarah ke pemilu keempat Israel dalam waktu dua tahun.Pemilu pada bulan Maret akhirnya mengubah lanskap politik Israel, berkat koalisi pemerintah aneh yang dibentuk oleh Perdana Menteri baru Israel, Naftali Bennett, pada 13 Juni. Koalisi tersebut termasuk politisi Arab, Mansour Abbas, yang partai politiknya terbukti berperan penting dalam pembentukan pemerintahan.Sementara Netanyahu dan partai Likud-nya dengan cepat mundur ke oposisi, mengakhiri pemerintahan selama lebih dari 12 tahun, Palestina mengantisipasi pemilihan mereka sendiri, yang diumumkan oleh Presiden PA Mahmoud Abbas pada 15 Januari.Pemilu parlemen dan presiden PA dijadwalkan masing-masing pada 22 Mei dan 31 Juli. Dua putaran pemungutan suara dimaksudkan untuk diikuti oleh pengaturan politik yang akan mengakhiri perpecahan politik Palestina dengan memastikan perwakilan yang sama untuk semua kelompok politik Palestina, termasuk Hamas dan Jihad Islam, dalam Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang direvitalisasi.Sayangnya, semua ini tidak terjadi. Meskipun pembicaraan persatuan Palestina yang positif di Kairo selama beberapa minggu, Abbas membatalkan pemilihan yang dijadwalkan, dengan dalih bahwa keputusannya dibuat sebagai protes atas penolakan Israel untuk mengizinkan pemilih Palestina di Yerusalem Timur untuk berpartisipasi.Sebagai imbalan karena menghalangi upaya Palestina untuk memastikan kemiripan demokrasi, bahkan di bawah pendudukan Israel, Abbas diizinkan untuk kembali ke daftar sekutu Washington. Memang, AS melanjutkan bantuan keuangannya kepada Palestina pada bulan April, berjanji untuk membuka kembali kantor PLO di Washington, yang ditutup oleh Administrasi Trump dan juga berjanji untuk membuka kembali konsulatnya sendiri di Yerusalem, yang juga ditutup oleh Trump pada September 2018.Terlepas dari isyarat ini, yang berfungsi untuk memvalidasi PA lagi, setelah empat tahun marginalisasi total oleh AS, Administrasi Biden yang baru tidak menawarkan peta jalan untuk proses perdamaian yang diperbarui atau menekan Israel untuk mengakhiri pendudukannya atau untuk memperlambat langkah ilegal perluasan pemukiman di Palestina yang diduduki. Faktanya, tingkat pembangunan pemukiman Israel telah tumbuh secara eksponensial pada tahun 2021, dengan pengumuman rencana Israel untuk menyetujui ribuan unit rumah baru Israel di Tepi Barat, pada bulan Oktober.Tindakan provokatif Israel akan luput dari perhatian masyarakat internasional jika bukan karena rakyat Palestina yang mengambil sikap kolektif, menggunakan segala bentuk perlawanan, dari Sheikh Jarrah, di Yerusalem Timur, hingga Gaza. Seluruh episode itu, yang akhirnya menyebabkan perang Israel di Gaza pada bulan Mei, dimulai dengan upaya rutin Israel membersihkan etnis Palestina dari beberapa lingkungan Yerusalem Timur, termasuk Sheikh Jarrah dan Silwan. Orang-orang Yerusalem Palestina, bagaimanapun, mulai mengorganisir melawan perintah pengadilan Israel untuk mengusir mereka dari rumah mereka, untuk kemudian diambil alih oleh pemukim Yahudi Israel, seperti yang telah menjadi kebiasaan selama bertahun-tahun.Perlawanan rakyat di Sheikh Jarrah bertemu dengan kekerasan ekstrim Israel, yang melibatkan pemukim bersenjata, polisi Israel dan pasukan pendudukan, yang menyebabkan terlukanya minimal 178 pengunjuk rasa Palestina pada 7 Mei. Warga Palestina di seluruh wilayah pendudukan mulai memobilisasi solidaritas dengan saudara-saudara mereka di Al-Quds, yang mengarah ke perang Israel yang menghancurkan lainnya di Jalur Gaza pada 10 Mei. Perang tersebut mengakibatkan terbunuhnya lebih dari 250 warga Palestina, ribuan lainnya terluka dan kehancuran massal.Perang Israel itu dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian dari peristiwa yang terjadi di Yerusalem Timur. Desain Israel, bagaimanapun, benar-benar gagal ketika orang-orang Palestina di Ramallah, Nablus, Hebron, Haifa dan banyak kota-kota Palestina lainnya, desa-desa dan kamp-kamp pengungsi berbaris dalam solidaritas dengan Sheikh Jarrah dan Gaza, mengartikulasikan wacana politik yang, untuk pertama kalinya, hamp. referensi faksi.Untuk memadamkan pemberontakan Palestina, Israel mengirim ribuan tentara dan polisi, bersama dengan pemukim Yahudi bersenjata dan milisi di wilayah pendudukan dan Israel sendiri. Banyak warga Palestina tewas dalam bentrokan dan serangan yang diakibatkannya. Peristiwa Mei, bagaimanapun, telah menyoroti tidak hanya persatuan yang ada di antara orang-orang Palestina tetapi juga rasisme mendalam yang telah menimpa semua sektor masyarakat Israel. Gagasan bahwa orang-orang Palestina dari Palestina yang bersejarah telah berasimilasi dengan realitas baru dan tidak lagi menjadi bagian dari tubuh politik Palestina yang lebih besar, terbukti sepenuhnya salah.Perlawanan Palestina di dalam negeri semakin memobilisasi masyarakat sipil di seluruh dunia. Organisasi hak asasi seperti Human Rights Watch dan B'tselem milik Israel sendiri menyimpulkan bahwa Israel adalah negara apartheid.Gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) menerima banyak dorongan sepanjang tahun karena perusahaan, seperti raksasa es krim, Ben & Jerry's, memutuskan untuk melakukan divestasi dari wilayah pendudukan dan perusahaan multinasional olahraga, Nike, telah memutuskan untuk mengakhiri operasinya di Israel sepenuhnya, meskipun tanpa merasionalisasi keputusannya atas dasar politik.Selain itu, dana pensiun terbesar Norwegia, KLP, menyatakan pada 5 Juli bahwa mereka tidak akan lagi berinvestasi di perusahaan yang terkait dengan pemukiman Israel. Belakangan di tahun itu, novelis Irlandia terkenal, Sally Rooney, mengumumkan penolakannya untuk menerbitkan buku terlarisnya 'Beautiful World, Where Are You' yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan Israel.Sementara itu, upaya untuk meminta pertanggungjawaban penjahat perang Israel di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) terus berlanjut, tanpa henti. Pada bulan Maret, Kepala Jaksa ICC saat itu, Fatou Bensouda, mengumumkan pembukaan penyelidikan formal terhadap dugaan kejahatan perang di wilayah Palestina yang diduduki. Meskipun Bensouda tidak lagi di ICC, kasus Palestina tetap aktif, dengan harapan keadilan internasional akhirnya bisa menang.Terlepas dari banyak kesulitan, semangat semua warga Palestina terangkat, sekali lagi, ketika delegasi Olimpiade Palestina memasuki Stadion Olimpiade Tokyo pada bulan Juli, membawa bendera Palestina. Delegasi kecil termasuk warga Palestina dari berbagai daerah, mempererat persatuan Palestina dalam budaya dan olahraga juga.Sementara itu, pemogok makan Palestina melanjutkan perlawanan mereka di dalam penjara Israel, dengan tahanan seperti Kayed Fasfous dan Meqdad Al-Qawasmi memimpin mogok makan berkepanjangan masing-masing 131 dan 113 hari, hampir mengakibatkan kematian mereka. Untuk menunjukkan pembangkangan lebih lanjut, enam tahanan Palestina telah melarikan diri dari penjara Gilboa pada 6 September. Meskipun mereka semua ditangkap dan dilaporkan disiksa setelah penangkapan kembali mereka, berita tersebut memikat semua orang Palestina, yang merasa diperkuat dengan apa yang mereka anggap sebagai pencarian heroik untuk kebebasan.Namun, banyak tahanan Palestina juga menderita di tangan PA itu sendiri, yang melanjutkan praktik penahanan yang tidak sah dan penyiksaan terhadap aktivis Palestina yang berbeda pendapat. Kematian Nizar Banat, di tangan pasukan keamanan PA pada 24 Juni, menyebabkan protes massal Palestina di mana ribuan orang menuntut akuntabilitas dan keadilan bagi kritikus PA yang dipukuli sampai mati.2021 adalah tahun perang, kehilangan, dan kehancuran bagi warga Palestina. Namun, itu juga merupakan tahun persatuan, pencapaian budaya, dan harapan, karena generasi baru akhirnya menjadi pusat perhatian, menegaskan identitasnya dan sentralitasnya terhadap masa depan tanah airnya.[IT/AR]