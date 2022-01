Pejabat Israel: AS Menengahi Normalisasi Tel Aviv dengan Arab Saudi dan Indonesia

IslamTimes - Seorang pejabat tinggi di kementerian luar negeri Zionis Israel mengatakan Zionis Israel bekerja di belakang layar menuju normalisasi hubungan diplomatik dengan Indonesia dan Arab Saudi, lebih dari setahun setelah rezim mencapai kesepakatan serupa yang ditengahi AS dengan sejumlah negara Arab.

Pejabat yang tidak disebutkan namanya itu mengatakan pada konferensi pers pada hari Senin (3/1) bahwa Amerika Serikat bertindak sebagai mediator.“Tujuannya adalah untuk menormalkan hubungan dengan Indonesia dan Arab Saudi,” kata pejabat Zionis Israel itu.“Ini adalah dua negara yang ingin kami capai kesepakatan, tetapi ini adalah proses yang lambat yang membutuhkan banyak waktu dan usaha. Kami berharap yang terbaik,” kata pejabat itu.Bulan lalu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken membahas kemungkinan normalisasi hubungan diplomatik Indonesia dengan Zionis Israel dalam pertemuan dengan para pejabat di Jakarta.Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah mengatakan masalah itu diangkat dalam pertemuan antara Blinken dan timpalannya dari Indonesia Retno Marsudi, selama kunjungan dua hari ke negara Asia Tenggara pada pertengahan Desember.Faizasyah menambahkan bahwa dalam pertemuan itu, Marsudi “menyampaikan sikap konsisten Indonesia terhadap Palestina…bahwa Indonesia akan terus bersama rakyat Palestina memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan.”Indonesia, negara mayoritas Muslim terbesar di dunia, tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Zionis Israel karena dukungannya untuk perjuangan Palestina.Outlet media AS Axios pertama kali melaporkan bahwa pemerintahan "Presiden AS Joe Biden sedang mencoba untuk membangun Kesepakatan Abraham era Trump, dan dalam hal ini, melihat melampaui Timur Tengah ke negara-negara terbesar yang tidak mengakui Zionis Israel. ”Outlet itu menambahkan bahwa "pejabat AS dan Israel telah mendiskusikan cara untuk memperluas Kesepakatan Abraham dalam beberapa bulan terakhir, dan Indonesia telah muncul dalam konteks itu.”Apa yang disebut Kesepakatan Abraham mengacu pada kesepakatan normalisasi yang dicapai antara Israel dan Uni Emirat Arab dan Bahrain pada 2020. Maroko dan Sudan kemudian mencapai kesepakatan serupa yang ditengahi AS dengan rezim Zionis Israel.Palestina, yang mencari negara merdeka di Tepi Barat yang diduduki dan Jalur Gaza dengan al-Quds Timur sebagai ibu kotanya, memandang kesepakatan itu sebagai pengkhianatan terhadap tujuan mereka.Meskipun Zionis Israel dan Arab Saudi tidak memiliki hubungan diplomatik formal, Riyadh telah mengambil sejumlah langkah dalam beberapa tahun terakhir menuju normalisasi hubungan dengan rezim Tel Aviv.Pihak berwenang Saudi dikatakan telah memberikan lampu hijau di balik layar ke UEA untuk menjalin hubungan dengan Zionis Israel tahun lalu, dan sejak itu mengizinkan pesawat Israel untuk menggunakan wilayah udara kerajaan untuk penerbangan langsung ke Dubai dan Abu Dhabi.Riyadh mengatakan tidak akan menormalkan hubungan dengan Tel Aviv di luar kerangka Inisiatif Perdamaian Arab 2002, yang menyerukan pembentukan negara Palestina.Amerika Serikat telah mengangkat masalah normalisasi antara Arab Saudi dan Israel dalam beberapa tahun terakhir. Jared Kushner, menantu dan penasihat senior Trump, menulis pada Maret 2021 bahwa normalisasi antara Arab Saudi dan Zionis Israel “sudah di depan mata”.Menurut sebuah laporan oleh Axios, Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan mengemukakan gagasan Arab Saudi untuk menormalkan hubungan dengan Zionis Israel selama pertemuan dengan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman pada September 2021. [IT/r]