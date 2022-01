WSJ: Pasukan Pertahanan Yaman Dapat Menyerang Target yang Terletak 1.600 Km Jauhnya

IslamTimes - Serangan Yaman di Uni Emirat Arab pada hari Senin (17/1) memamerkan kemajuan militer yang telah dibuat pasukan Yaman dalam beberapa tahun terakhir, dengan serangan balasan di Abu Dhabi merupakan tampilan paling nyata dari kemajuan militer mereka dalam menghadapi perang yang dipimpin Saudi., kata The Wall Street Journal dalam sebuah laporan.

Laporan itu muncul sehari setelah pasukan pertahanan negara miskin itu melancarkan serangan balasan terbaru mereka terhadap Abu Dhabi dan sebagian Arab Saudi."Pasukan Yaman telah menyerang UEA sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya Emirat mengakuinya,” tulis harian AS.Serangan itu menunjukkan bagaimana pasukan Yaman menjadi berani dalam menyerang anggota koalisi yang dipimpin Saudi setelah muncul lebih kuat dari perang Saudi selama bertahun-tahun, The Journal menambahkan.Dengan serangannya di bandara Abu Dhabi dan fasilitas minyak milik negara, Yaman seolah-olah membalas peran intensif UEA yang mendukung koalisi pimpinan Saudi dalam perang saudara Yaman.Serangan balasan Yaman adalah tampilan kemajuan militer yang dibuat oleh pasukan “yang kurang dari satu dekade lalu mengandalkan senapan mesin dan peluncur roket.”Sekarang, mereka dapat mencapai target yang terletak “1.000 mil (1.600 kilometer) dari benteng gunung Yaman mereka,” kata surat kabar itu.Kerajaan Saudi dan beberapa sekutunya, terutama Emirat, telah menyerang negara termiskin di dunia Arab sejak Maret 2015 dalam upaya yang gagal untuk mengubah struktur kekuasaannya demi mantan pejabatnya yang bersekutu dengan Riyadh.Berbagai macam senjata pertahananPada awal perang, kata WSJ, pasukan Yaman hanya dilengkapi dengan persenjataan ringan, seperti peluncur roket dan granat.Menurut laporan rahasia Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dilihat oleh The Journal, mereka “telah mengembangkan kemampuan untuk membuat pesawat nir awak, rudal jarak pendek, dan senjata lain menggunakan bahan seperti mesin dan elektronik yang mereka beli secara lokal….”Menggambarkan serangan balasan Senin secara lebih rinci, The Journal mengutip penyelidikan awal Emirat yang mengatakan bahwa serangan balasan itu melibatkan “drone, rudal jelajah, dan rudal balistik,” dan juga mengutip pejabat Saudi yang mengatakan bahwa pasukan Yaman telah menargetkan kerajaan dengan “sembilan drone.” [IT/r]