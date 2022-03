Bennett, Sisi dan MBZ Bahas Iran, 'Kepentingan Keamanan Bersama'

IslamTimes - Perdana Menteri Zionis Naftali Bennett, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dan Putra Mahkota Abu Dhabi Mohammed bin Zayed [MBZ] mengadakan pertemuan bersama di Sharm El-Sheikh, Mesir pada hari Selasa (22/3) untuk membahas strategi pertahanan bersama dalam menghadapi apa yang mereka maksudkan. sebagai 'ancaman Iran', serta 'kepentingan keamanan bersama.'

Apa 'kepentingan keamanan bersama' yang akan menyatukan entitas Zionis 'Israel' dengan Mesir dan UEA?Meskipun apa yang disebut 'ancaman Iran' akan muncul di pikiran pertama, akan ada beberapa kekhawatiran lain. Petunjuk untuk itu adalah komentar UEA kepada surat kabar The Jerusalem Post Zionis 'Israel', yang menyebutkan bahwa "Abu Dhabi terkejut dengan perilaku AS," dan bahwa "sulit bagi UEA untuk berurusan dengan pemerintahan AS Joe Biden di urusan keamanan,” juga mencatat bahwa hubungan secara umum telah memburuk.JPpost mengutip sebuah sumber di Abu Dhabi yang mengatakan: "Uni Emirat Arab sangat tidak senang dengan langkah AS yang menghapus Garda Revolusi Islam dari daftar Organisasi Teroris Asing."Beberapa orang di Abu Dhabi "sangat terkejut," dan mereka melihat kemungkinan penunjukan IRG dihapus dengan cara yang sama seperti Zionis 'Israel', tambah sumber itu.Pertemuan itu terjadi ketika kesepakatan nuklir antara kekuatan dunia dan Iran hampir selesai.AS dan Iran secara tidak langsung telah bernegosiasi di Wina untuk bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir 2015 selama 11 bulan terakhir. Kesepakatan itu menempatkan pembatasan pada pengembangan nuklir Iran dengan imbalan pencabutan sanksi secara bertahap.Sebagian besar pembatasan itu berakhir pada akhir 2025. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, Iran telah jauh melampaui batas pengayaan uranium 3,67% kesepakatan, pengayaan hingga 60% – uranium tingkat senjata diperkaya hingga 90% – dan telah mengubah beberapa ke format yang sulit untuk diencerkan atau diangkut.Rezim Tel Aviv dan Uni Emirat Arab menyatakan ketidakpuasan dengan konsesi Amerika ke Republik Islam.“Para pemimpin membahas hubungan antara ketiga negara dengan latar belakang perkembangan terakhir di dunia dan kawasan, dan cara-cara untuk memperkuat [hubungan] di semua tingkatan,” kata kantor Bennett.Kunjungan Bennett ke Mesir seharusnya dirahasiakan, tetapi begitu pers mengetahuinya, kantor Sisi tidak menentang menempatkan bendera rezim Zionis pada pertemuan untuk pemotretan.Sisi juga menemani Bennett ke pesawatnya ketika dia meninggalkan Sharm El-Sheikh pada hari Selasa, setelah menghabiskan malam di kota resor Sinai. [IT/r]