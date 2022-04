AS Akan Mengumumkan $750 Juta Bantuan Militer Baru untuk Ukraina

IslamTimes - Pemerintahan Presiden AS Joe Biden diperkirakan akan mengesahkan transfer bantuan militer tambahan sebesar $750 juta ke Ukraina, yang berada di bawah serangan militer Rusia.

Paket bantuan militer baru kemungkinan akan mencakup peralatan militer seperti kendaraan permukaan tak berawak, helikopter Mi-17, howitzer dan peralatan pelindung terhadap kemungkinan serangan kimia, dua pejabat AS yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada Reuters, Selasa (12/4).Salah satu pejabat mengatakan paket itu masih dalam tahap finalisasi dan beberapa peralatan dapat dimasukkan dalam paket persenjataan selanjutnya.Seorang mantan pejabat AS menggambarkan pengiriman bantuan sebagai "paket yang dibangun di sekitar gagasan pertempuran skala besar," menambahkan bahwa pengiriman rudal anti-kapal jarak pendek sedang dalam pertimbangan serius.Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan AS Kathleen Hicks juga mengatakan bahwa Pentagon sedang mencari untuk memberi Ukraina senjata yang akan “memberi mereka sedikit lebih banyak jangkauan dan jarak.”AS telah mengirimkan $ 2,4 miliar bantuan militer ke Ukraina sejak awal masa jabatan Biden, meskipun banyak dari bantuan itu datang sejak serangan militer Rusia terhadap Ukraina dimulai pada akhir Februari.Paket bantuan AS terbaru, yang tampaknya secara khusus ditujukan untuk membantu pasukan Ukraina memerangi Rusia di Donbass timur, datang pada saat Rusia mengalihkan fokusnya untuk merebut wilayah Ukraina.Sebelumnya pada hari itu, Biden menuduh Rusia melakukan "genosida" di Ukraina, setelah bentrokan meningkat antara pasukan Rusia dan pasukan Ukraina atas kendali kota pelabuhan Mariupol yang terkepung.Komentarnya mengikuti tuduhan dari pasukan Ukraina bahwa Rusia telah menggunakan senjata kimia saat mengepung Mariupol. Klaim belum diverifikasi. “Ada teori bahwa ini mungkin amunisi fosfor,” kata Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Hanna Malyar.Pasukan pro-Rusia di timur telah membantah menggunakan senjata kimia di Mariupol.Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan pada hari Selasa bahwa AS belum dalam posisi untuk mengkonfirmasi laporan penggunaan senjata kimia di Ukraina tetapi sedang bekerja untuk menentukan apa yang terjadi.“Kami sedang dalam percakapan langsung dengan mitra untuk mencoba menentukan apa yang sebenarnya telah terjadi,” kata Blinken, menambahkan bahwa itu telah menjadi fokus perhatian bahkan sebelum Rusia memindahkan pasukannya ke Ukraina.Bulan lalu, Biden berjanji untuk menanggapi serangan semacam itu dengan "sepadan".Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan serangan militer terhadap Ukraina pada 24 Februari. Konflik tersebut telah memicu tanggapan bulat dari negara-negara Barat, yang telah memberlakukan daftar panjang sanksi terhadap Moskow.Sejak dimulainya kampanye militer di Ukraina, Rusia telah berusaha untuk menghubungkan Semenanjung Krimea dengan wilayah Donetsk dan Lugansk yang memisahkan diri, yang dikenal sebagai Donbass, mengepung kota Mariupol yang berlokasi strategis, yang pernah menjadi rumah bagi lebih dari 400.000 penduduk. [IT/r].