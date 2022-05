Biden, Blinken dan Burns Dilarang Masuk ke Rusia secara Permanen 

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden, Menteri Luar Negeri Antony Blinken, dan kepala CIA William Burns telah dilarang masuk ke Rusia karena hubungan antara dua kekuatan dunia terus menerus atas krisis di Ukraina.

Kementerian Luar Negeri Rusia pada hari Sabtu (21/5) menerbitkan daftar hitam yang berisi 963 warga negara AS, termasuk Biden, Blinken dan Burns, dilarang memasuki negara itu karena kegiatan anti-Rusia.“Menanggapi sanksi anti-Rusia yang terus dikenakan dari AS dan permintaan yang masuk tentang komposisi yang tepat dari 'daftar berhenti' nasional kami, Kementerian Luar Negeri Rusia telah menerbitkan daftar warga negara Amerika yang secara permanen dilarang memasuki Rusia," kementerian mengumumkan dalam sebuah pernyataan.Putra Joe Biden, Hunter, Wakil Presiden Kamala Harris, aktor Morgan Freeman dan banyak anggota kongres dan jurnalis AS disebutkan dalam daftar hitam.Setelah Moskow meluncurkan kampanye militernya terhadap Ukraina hampir 3 bulan yang lalu, banyak negara memberlakukan sanksi besar-besaran terhadap Rusia, dan beberapa negara Barat mengusir diplomat Rusia, yang ditanggapi dengan baik oleh Moskow.[IT/r]