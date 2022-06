Serangan Drone Menargetkan Konsulat AS di Kota Erbil di Utara Irak

IslamTimes - Sebuah pesawat nir awak meledak di dekat konsulat AS di wilayah semi-otonom Kurdistan Irak, yang terbaru dalam serangkaian serangan di daerah itu di tengah meningkatnya sentimen anti-Amerika di negara itu.

Sumber-sumber keamanan mengatakan bagian militer konsulat AS di lingkungan Shorsh, yang terletak di kota utara Erbil, menjadi sasaran serangan pesawat nir awak pada Rabu (8/6) pukul 21:35 waktu setempat.Mereka mengatakan bahwa drone itu ditembak jatuh.Beberapa mobil rusak dan tiga orang terluka dalam serangan itu. Tidak ada klaim tanggung jawab segera.Sabereen News, saluran berita Telegram yang terkait dengan Unit Mobilisasi Populer (PMU) anti-teror Irak, melaporkan bahwa “daerah aman di dekat Konsulat Uni Emirat Arab, beberapa kilometer jauhnya dari konsulat AS yang sedang dibangun, menjadi sasaran serangan pesawat tak berawak. .”Saluran berita menambahkan bahwa setelah serangan itu “asap membubung ke langit dan pasukan Kurdi menempatkan daerah itu di bawah jam malam.”Sementara itu, sumber intelijen Kurdi melaporkan bahwa ledakan terdengar di sekitar Bandara Internasional Erbil.Televisi al-Mayadin dan Al-Ahad Irak juga mengkonfirmasi serangan itu dalam laporan terpisah.Pasukan dan pangkalan AS di Irak sering mendapat serangan roket dan pesawat nir awak.Sentimen anti-AS telah meningkat secara signifikan di Irak sejak pembunuhan komandan anti-teror Iran Letnan Jenderal Qassem Soleimani, dan rekan-rekannya dalam serangan pesawat nir awak AS di Baghdad pada awal 2020.Jenderal Soleimani, komandan Pasukan Quds dari Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran, dan Abu Mahdi al-Muhandis, komandan kedua PMU, tewas bersama rekan-rekan mereka dalam serangan pesawat nir awak AS - yang disahkan Presiden AS Donald Trump - pada saat itu di dekat Bandara Internasional Baghdad pada 3 Januari 2020.Dua hari setelah serangan keji itu, anggota parlemen Irak dengan suara bulat menyetujui RUU yang mengharuskan pemerintah untuk mengakhiri kehadiran semua pasukan militer asing pimpinan AS di negara Arab.Kurang dari seminggu setelah pembunuhan itu, IRGC meluncurkan tembakan rudal balistik ke pangkalan udara Ain al-Asad di Irak barat, dalam operasi militer yang diberi nama sandi Operasi Martir Soleimani.Iran, yang bersumpah 'balas dendam keras' atas pembunuhan komandannya yang terkenal, mengatakan serangan rudal itu hanya "tamparan pertama" dan itu tidak akan berhenti sampai militer AS meninggalkan wilayah itu dalam kehinaan.Koalisi pimpinan AS telah mengakhiri misi tempurnya di Iran, tetapi ribuan tentara tetap berada di negara itu dalam peran yang disebut sebagai penasehat dan pelatihan.Pada pertengahan Maret, IRGC meluncurkan rudal balistik menuju sebuah daerah di Erbil, yang menampung pangkalan rahasia agen mata-mata Israel Mossad. Laporan, mengutip sumber intelijen wilayah Kurdistan, mengatakan sebanyak 12 rudal balistik digunakan dalam serangan itu.Juga pada bulan Mei, IRGC menargetkan dan menghancurkan posisi kelompok teroris yang beroperasi di dekat Erbil.[IT/r]